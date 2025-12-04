ЄС розпочне антимонопольне розслідування проти Meta через використання ШІ в WhatsApp

Єврокомісія відкриє антимонопольну процедуру щодо використання штучного інтелекту в WhatsApp, який належить Meta. Про це в четвер підтвердила антимонопольна комісарка ЄС Тереса Рібейра. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед Європарламентом, Рібейра повідомила депутатам, що Комісія очікує "відкрити відповідну процедуру", маючи на увазі використання Meta технологій ШІ у своєму месенджері. "Але ми ще не підписали документ", — уточнила вона.

Як повідомила газета Financial Times у четвер, розслідування зосередиться на тому, які наслідки для конкуренції може мати інтеграція Meta свого ШІ-асистента в WhatsApp.

Видання також зазначило, що нове антимонопольне розслідування розглядатиме можливе зловживання Meta домінуючим становищем на ринку за класичними правилами конкуренції ЄС, а не за новими нормами Закону про цифрові ринки (DMA), спрямованими на великих технологічних гравців.

Окремо з липня італійський антимонопольний регулятор також проводить розслідування щодо інтеграції Meta свого ШІ-асистента в WhatsApp.

У подальших коментарях до депутатів щодо антимонопольних розслідувань у сферах нових технологій, зокрема ШІ та хмарних сервісів, Рібейра наголосила, що для регуляторів важливо застосовувати "динамічний підхід", аби реагувати на "дуже високу швидкість", з якою розвиваються цифрові ринки.

Також вона запевнила депутатів, що цифровий регуляторний пакет ЄС не використовується як інструмент торгу "в будь-яких торговельних переговорах", маючи на увазі занепокоєння щодо тиску США на ЄС у питаннях антимонопольних та DMA-справ проти американських техгігантів.

