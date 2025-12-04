$42.200.13
Ексклюзив
15:01 • 4144 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
12:31 • 11127 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 21342 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 14235 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 16002 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 16614 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25950 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 42840 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35922 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45802 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
ЄС розпочне антимонопольне розслідування проти Meta через використання ШІ в WhatsApp

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Єврокомісія відкриє антимонопольну процедуру щодо використання штучного інтелекту в WhatsApp, що належить Meta. Розслідування зосередиться на наслідках для конкуренції від інтеграції ШІ-асистента Meta у месенджер.

ЄС розпочне антимонопольне розслідування проти Meta через використання ШІ в WhatsApp

Єврокомісія відкриє антимонопольну процедуру щодо використання штучного інтелекту в WhatsApp, який належить Meta. Про це в четвер підтвердила антимонопольна комісарка ЄС Тереза Рібейра. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед Європарламентом, Рібейра повідомила депутатам, що Комісія очікує "відкрити відповідну процедуру", маючи на увазі використання Meta технологій ШІ у своєму месенджері. "Але ми ще не підписали документ", — уточнила вона.

Як повідомила газета Financial Times у четвер, розслідування зосередиться на тому, які наслідки для конкуренції може мати інтеграція Meta свого ШІ-асистента в WhatsApp.

Meta здобула перемогу: суд відхилив антимонопольний позов FTC щодо Instagram та WhatsApp18.11.25, 20:40 • 7430 переглядiв

Видання також зазначило, що нове антимонопольне розслідування розглядатиме можливе зловживання Meta домінуючим становищем на ринку за класичними правилами конкуренції ЄС, а не за новими нормами Закону про цифрові ринки (DMA), спрямованими на великих технологічних гравців.

Окремо з липня італійський антимонопольний регулятор також проводить розслідування щодо інтеграції Meta свого ШІ-асистента в WhatsApp.

У подальших коментарях до депутатів щодо антимонопольних розслідувань у сферах нових технологій, зокрема ШІ та хмарних сервісів, Рібейра наголосила, що для регуляторів важливо застосовувати "динамічний підхід", аби реагувати на "дуже високу швидкість", з якою розвиваються цифрові ринки.

Також вона запевнила депутатів, що цифровий регуляторний пакет ЄС не використовується як інструмент торгу "в будь-яких торговельних переговорах", маючи на увазі занепокоєння щодо тиску США на ЄС у питаннях антимонопольних та DMA-справ проти американських техгігантів.

Meta приховала власне дослідження про негативний вплив Facebook на психіку24.11.25, 01:30 • 5030 переглядiв

Ольга Розгон

