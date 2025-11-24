Meta приховала власне дослідження про негативний вплив Facebook на психіку
Київ • УНН
Компанія Meta припинила дослідження Project Mercury, яке виявило зменшення депресії та тривоги у користувачів Facebook після тижня "офлайну". Це стало відомо з документів судових розглядів щодо шкоди соцмереж для підлітків.
Компанія-власник Facebook та Instagram припинила дослідження, у якому були представлені докази психологічної шкоди, завданої її платформами користувачам. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.
Деталі
Інформагенція посилається на документи, надані під час судових розглядів між Meta та шкільними округами США щодо шкоди соціальних мереж для підлітків.
Згідно з документами, у 2020 році Meta запустила дослідницький проєкт Project Mercury. У рамках дослідження користувачам Facebook пропонувалося деякий час не заходити в соцмережу. Уже після одного тижня "офлайну" учасники тесту повідомили про "менший рівень депресії, тривоги, самотності та соціального тиску".
Незабаром після цього дослідження було припинено. Однак, замість того, щоб опублікувати їх чи провести додаткові дослідження, Meta скасувала подальшу роботу та повідомила своїм працівникам, що негативні результати дослідження були спотворені "існуючим наративом у ЗМІ" навколо компанії.
Натомість речник компанії Енді Стоун відкинув звинувачення та додав, що Meta ретельно працювала над покращенням безпеки своєї продукції.
Ми категорично не погоджуємося з цими звинуваченнями, які ґрунтуються на відібраних цитатах та дезінформованих думках
Він додав, що позов перекручує справжні наміри компанії щодо впровадження заходів безпеки для підлітків та їхніх батьків, і охарактеризував заходи з безпеки компанії як "переважно ефективні".
Нагадаємо
Meta зіткнулася з позовом від виробників фільмів для дорослих, які стверджують, що компанія незаконно завантажила тисячі порнографічних відео для навчання моделей штучного інтелекту. Meta заперечує звинувачення, стверджуючи, що контент призначався для приватного використання співробітниками.
