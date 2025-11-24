$42.150.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Facebook

Meta приховала власне дослідження про негативний вплив Facebook на психіку

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Компанія Meta припинила дослідження Project Mercury, яке виявило зменшення депресії та тривоги у користувачів Facebook після тижня "офлайну". Це стало відомо з документів судових розглядів щодо шкоди соцмереж для підлітків.

Meta приховала власне дослідження про негативний вплив Facebook на психіку

Компанія-власник Facebook та Instagram припинила дослідження, у якому були представлені докази психологічної шкоди, завданої її платформами користувачам. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

Інформагенція посилається на документи, надані під час судових розглядів між Meta та шкільними округами США щодо шкоди соціальних мереж для підлітків.

Згідно з документами, у 2020 році Meta запустила дослідницький проєкт Project Mercury. У рамках дослідження користувачам Facebook пропонувалося деякий час не заходити в соцмережу. Уже після одного тижня "офлайну" учасники тесту повідомили про "менший рівень депресії, тривоги, самотності та соціального тиску".  

Meta заробляє мільярди на шахрайській рекламі: Reuters розкриває деталі внутрішніх документів 06.11.25, 18:01 • 4264 перегляди

Незабаром після цього дослідження було припинено. Однак, замість того, щоб опублікувати їх чи провести додаткові дослідження, Meta скасувала подальшу роботу та повідомила своїм працівникам, що негативні результати дослідження були спотворені "існуючим наративом у ЗМІ" навколо компанії.

Натомість речник компанії Енді Стоун відкинув звинувачення та додав, що Meta ретельно працювала над покращенням безпеки своєї продукції.

Ми категорично не погоджуємося з цими звинуваченнями, які ґрунтуються на відібраних цитатах та дезінформованих думках

- заявив Стоун.

Він додав, що позов перекручує справжні наміри компанії щодо впровадження заходів безпеки для підлітків та їхніх батьків, і охарактеризував заходи з безпеки компанії як "переважно ефективні".

Нагадаємо

Meta зіткнулася з позовом від виробників фільмів для дорослих, які стверджують, що компанія незаконно завантажила тисячі порнографічних відео для навчання моделей штучного інтелекту. Meta заперечує звинувачення, стверджуючи, що контент призначався для приватного використання співробітниками.  

Meta здобула перемогу: суд відхилив антимонопольний позов FTC щодо Instagram та WhatsApp18.11.25, 19:40 • 7198 переглядiв

Віта Зеленецька

