Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику
Киев • УНН
Компания Meta прекратила исследование Project Mercury, которое выявило уменьшение депрессии и тревоги у пользователей Facebook после недели «офлайна». Это стало известно из документов судебных разбирательств относительно вреда соцсетей для подростков.
Компания-владелец Facebook и Instagram прекратила исследование, в котором были представлены доказательства психологического вреда, нанесенного ее платформами пользователям. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Информагентство ссылается на документы, предоставленные в ходе судебных разбирательств между Meta и школьными округами США относительно вреда социальных сетей для подростков.
Согласно документам, в 2020 году Meta запустила исследовательский проект Project Mercury. В рамках исследования пользователям Facebook предлагалось некоторое время не заходить в соцсеть. Уже после одной недели "офлайна" участники теста сообщили о "меньшем уровне депрессии, тревоги, одиночества и социального давления".
Meta зарабатывает миллиарды на мошеннической рекламе: Reuters раскрывает детали внутренних документов06.11.25, 18:01 • 4264 просмотра
Вскоре после этого исследование было прекращено. Однако, вместо того, чтобы опубликовать их или провести дополнительные исследования, Meta отменила дальнейшую работу и сообщила своим сотрудникам, что негативные результаты исследования были искажены "существующим нарративом в СМИ" вокруг компании.
Вместо этого представитель компании Энди Стоун отверг обвинения и добавил, что Meta тщательно работала над улучшением безопасности своей продукции.
Мы категорически не согласны с этими обвинениями, которые основываются на отобранных цитатах и дезинформированных мнениях
Он добавил, что иск искажает истинные намерения компании по внедрению мер безопасности для подростков и их родителей, и охарактеризовал меры по безопасности компании как "преимущественно эффективные".
Напомним
Meta столкнулась с иском от производителей фильмов для взрослых, которые утверждают, что компания незаконно загрузила тысячи порнографических видео для обучения моделей искусственного интеллекта. Meta отрицает обвинения, утверждая, что контент предназначался для частного использования сотрудниками.
Meta одержала победу: суд отклонил антимонопольный иск FTC в отношении Instagram и WhatsApp18.11.25, 19:40 • 7195 просмотров