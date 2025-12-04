$42.200.13
Эксклюзив
15:01 • 5578 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 11970 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 22442 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 14763 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 16546 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 17054 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 26300 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 43334 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36025 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45890 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС начнет антимонопольное расследование против Meta из-за использования ИИ в WhatsApp

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Еврокомиссия откроет антимонопольную процедуру в отношении использования искусственного интеллекта в WhatsApp, принадлежащем Meta. Расследование сосредоточится на последствиях для конкуренции от интеграции ИИ-ассистента Meta в мессенджер.

Еврокомиссия откроет антимонопольную процедуру в отношении использования искусственного интеллекта в WhatsApp, принадлежащем Meta. Об этом в четверг подтвердила антимонопольный комиссар ЕС Тереса Рибейра. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Выступая перед Европарламентом, Рибейра сообщила депутатам, что Комиссия ожидает "открыть соответствующую процедуру", имея в виду использование Meta технологий ИИ в своем мессенджере. "Но мы еще не подписали документ", — уточнила она.

Как сообщила газета Financial Times в четверг, расследование сосредоточится на том, какие последствия для конкуренции может иметь интеграция Meta своего ИИ-ассистента в WhatsApp.

Издание также отметило, что новое антимонопольное расследование будет рассматривать возможное злоупотребление Meta доминирующим положением на рынке по классическим правилам конкуренции ЕС, а не по новым нормам Закона о цифровых рынках (DMA), направленным на крупных технологических игроков.

Отдельно с июля итальянский антимонопольный регулятор также проводит расследование в отношении интеграции Meta своего ИИ-ассистента в WhatsApp.

В дальнейших комментариях депутатам относительно антимонопольных расследований в сферах новых технологий, в частности ИИ и облачных сервисов, Рибейра подчеркнула, что для регуляторов важно применять "динамичный подход", чтобы реагировать на "очень высокую скорость", с которой развиваются цифровые рынки.

Также она заверила депутатов, что цифровой регуляторный пакет ЕС не используется как инструмент торга "в любых торговых переговорах", имея в виду обеспокоенность по поводу давления США на ЕС в вопросах антимонопольных и DMA-дел против американских техгигантов.

Ольга Розгон

