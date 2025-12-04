ЕС начнет антимонопольное расследование против Meta из-за использования ИИ в WhatsApp

Еврокомиссия откроет антимонопольную процедуру в отношении использования искусственного интеллекта в WhatsApp, принадлежащем Meta. Об этом в четверг подтвердила антимонопольный комиссар ЕС Тереса Рибейра. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Выступая перед Европарламентом, Рибейра сообщила депутатам, что Комиссия ожидает "открыть соответствующую процедуру", имея в виду использование Meta технологий ИИ в своем мессенджере. "Но мы еще не подписали документ", — уточнила она.

Как сообщила газета Financial Times в четверг, расследование сосредоточится на том, какие последствия для конкуренции может иметь интеграция Meta своего ИИ-ассистента в WhatsApp.

Meta одержала победу: суд отклонил антимонопольный иск FTC в отношении Instagram и WhatsApp

Издание также отметило, что новое антимонопольное расследование будет рассматривать возможное злоупотребление Meta доминирующим положением на рынке по классическим правилам конкуренции ЕС, а не по новым нормам Закона о цифровых рынках (DMA), направленным на крупных технологических игроков.

Отдельно с июля итальянский антимонопольный регулятор также проводит расследование в отношении интеграции Meta своего ИИ-ассистента в WhatsApp.

В дальнейших комментариях депутатам относительно антимонопольных расследований в сферах новых технологий, в частности ИИ и облачных сервисов, Рибейра подчеркнула, что для регуляторов важно применять "динамичный подход", чтобы реагировать на "очень высокую скорость", с которой развиваются цифровые рынки.

Также она заверила депутатов, что цифровой регуляторный пакет ЕС не используется как инструмент торга "в любых торговых переговорах", имея в виду обеспокоенность по поводу давления США на ЕС в вопросах антимонопольных и DMA-дел против американских техгигантов.

Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику