Ексклюзив
09:34 • 1368 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 10537 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 6592 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 8006 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 17466 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 13280 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 12753 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23522 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40008 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 30471 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
YouTube впроваджує функцію для персоналізації головної стрічки

Київ • УНН

 • 22 перегляди

YouTube працює над експериментальною функцією "Ваша персоналізована стрічка", що дозволить користувачам активно формувати контент, вводячи підказки. Це має вирішити проблему нерелевантних рекомендацій, з якою часто стикаються користувачі.

YouTube впроваджує функцію для персоналізації головної стрічки

YouTube працює над функцією, яка виправить проблему з незручною головною стрічкою, повідомляє TechCrunch, пише УНН.

Деталі

Знайти відео на YouTube, яке дійсно відповідає нашим інтересам, іноді може бути складно. Платформа для обміну відео, схоже, визнала цю проблему та вживає заходів для її вирішення за допомогою своєї нової експериментальної функції "Ваша персоналізована стрічка", пише видання.

Це має на меті вирішити проблему розчарування, з якою користувачі часто стикаються через рекомендації на основі алгоритмів, які іноді не відповідають цілі. Повідомлялося, що алгоритм YouTube часто неправильно оцінює наміри користувачів, зауважує видання.

Ті, хто бере участь в експерименті, побачать "Ваша персоналізована стрічка" поруч зі стандартною кнопкою "Головна" на головній сторінці. Натискання на неї дозволяє вводити підказки, адаптовані до ваших інтересів.

Замість пасивного прокручування потоку контенту, який може не відповідати вашим інтересам, ця функція дозволяє активно формувати свою стрічку, вводячи певні підказки. Наприклад, якщо ви хочете більше відео про кулінарію, просто введення цього запиту в власну стрічку спонукатиме YouTube надавати пріоритет подібному контенту в майбутньому.

Хоча ще невідомо, наскільки популярною буде "Ваша персоналізована стрічка", можливість налаштування стрічки YouTube може кардинально змінити правила гри. Це може бути ефективнішою альтернативою натисканню на відео по одному та використанню опцій "Не цікавить" або "Не рекомендувати канал", зауважує видання.

Доповнення

YouTube - не єдина платформа, яка запускає власну стрічку. Нещодавно Threads тестували функцію налаштування алгоритму. X також працює над функцією, яка дозволить користувачам тегати чат-бота зі штучним інтелектом Grok для налаштування своєї стрічки.

Юлія Шрамко

