YouTube впроваджує функцію для персоналізації головної стрічки

YouTube працює над функцією, яка виправить проблему з незручною головною стрічкою, повідомляє TechCrunch, пише УНН.

Деталі

Знайти відео на YouTube, яке дійсно відповідає нашим інтересам, іноді може бути складно. Платформа для обміну відео, схоже, визнала цю проблему та вживає заходів для її вирішення за допомогою своєї нової експериментальної функції "Ваша персоналізована стрічка", пише видання.

Це має на меті вирішити проблему розчарування, з якою користувачі часто стикаються через рекомендації на основі алгоритмів, які іноді не відповідають цілі. Повідомлялося, що алгоритм YouTube часто неправильно оцінює наміри користувачів, зауважує видання.

Ті, хто бере участь в експерименті, побачать "Ваша персоналізована стрічка" поруч зі стандартною кнопкою "Головна" на головній сторінці. Натискання на неї дозволяє вводити підказки, адаптовані до ваших інтересів.

Замість пасивного прокручування потоку контенту, який може не відповідати вашим інтересам, ця функція дозволяє активно формувати свою стрічку, вводячи певні підказки. Наприклад, якщо ви хочете більше відео про кулінарію, просто введення цього запиту в власну стрічку спонукатиме YouTube надавати пріоритет подібному контенту в майбутньому.

Хоча ще невідомо, наскільки популярною буде "Ваша персоналізована стрічка", можливість налаштування стрічки YouTube може кардинально змінити правила гри. Це може бути ефективнішою альтернативою натисканню на відео по одному та використанню опцій "Не цікавить" або "Не рекомендувати канал", зауважує видання.

Доповнення

YouTube - не єдина платформа, яка запускає власну стрічку. Нещодавно Threads тестували функцію налаштування алгоритму. X також працює над функцією, яка дозволить користувачам тегати чат-бота зі штучним інтелектом Grok для налаштування своєї стрічки.