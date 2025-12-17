"Оскар" уходит с телевидения: церемония переедет на YouTube в 2029 году

Фото: AP

Академия кинематографических искусств и наук объявила об исторической смене вещателя: главная кинопремия мира покидает канал ABC. Начиная с 2029 года и как минимум до 2033-го, YouTube будет обладать эксклюзивными глобальными правами на трансляцию церемонии, красной дорожки и объявления номинаций. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Это первый случай в истории, когда премия из "Большой четверки" (Оскар, Грэмми, Эмми, Тони) полностью отказывается от классического телеэфира в пользу диджитал-платформы.

Глобальный охват и многоязычие

Переход к Google позволит охватить аудиторию в 2 миллиарда зрителей. "Оскар" будет доступен бесплатно по всему миру с субтитрами и аудиодорожками на многих языках. Руководство Академии объясняет этот шаг стремлением к глобализации.

Мы рады начать многогранное глобальное партнерство с YouTube, чтобы в будущем стать домом для премии "Оскар" и наших круглогодичных программ Академии – сказали исполнительный директор академии Билл Крамер и президент академии Линетт Хауэлл Тейлор.

По их словам, это расширит доступ к премии для самой большой мировой аудитории.

Конец эпохи ABC

Телеканал ABC, принадлежащий Disney, транслировал премию с 1961 года. Соглашение с каналом будет действовать еще три года, завершившись юбилейной 100-й церемонией в 2028-м. Несмотря на постепенный рост рейтингов (19,7 млн зрителей в 2025 году), Академия выбрала путь стриминга.

Гендиректор YouTube Нил Мохан подчеркнул: "Сотрудничество с академией, чтобы донести этот праздник искусства и развлечений до зрителей во всем мире, вдохновит новое поколение творчества и киноманов, оставаясь верным легендарному наследию Оскара".

