"Оскар" уходит с телевидения: церемония переедет на YouTube в 2029 году

Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 17070 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
17 декабря, 11:22 • 32732 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 23537 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 21904 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 20823 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21421 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18556 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28053 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47349 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
публикации
Эксклюзивы
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА
17 декабря, 10:06
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"
17 декабря, 11:01
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
17 декабря, 12:18
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Эксклюзив
17 декабря, 11:22
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 32734 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям
17 декабря, 07:15
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Реджеп Тайип Эрдоган
Мелания Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Европа
Беларусь
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
17 декабря, 12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
17 декабря, 06:16
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
14 декабря, 19:02
Техника
Дія (сервис)
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетная система С-400

"Оскар" уходит с телевидения: церемония переедет на YouTube в 2029 году

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Академия кинематографических искусств и наук объявила, что с 2029 года YouTube будет обладать эксклюзивными глобальными правами на трансляцию церемонии "Оскар". Это первый случай, когда премия из "Большой четверки" отказывается от классического телеэфира в пользу диджитал-платформы.

"Оскар" уходит с телевидения: церемония переедет на YouTube в 2029 году
Фото: AP

Академия кинематографических искусств и наук объявила об исторической смене вещателя: главная кинопремия мира покидает канал ABC. Начиная с 2029 года и как минимум до 2033-го, YouTube будет обладать эксклюзивными глобальными правами на трансляцию церемонии, красной дорожки и объявления номинаций. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Это первый случай в истории, когда премия из "Большой четверки" (Оскар, Грэмми, Эмми, Тони) полностью отказывается от классического телеэфира в пользу диджитал-платформы.

Глобальный охват и многоязычие

Переход к Google позволит охватить аудиторию в 2 миллиарда зрителей. "Оскар" будет доступен бесплатно по всему миру с субтитрами и аудиодорожками на многих языках. Руководство Академии объясняет этот шаг стремлением к глобализации.

Instagram выходит на большие экраны: соцсеть запускает приложение для Smart TV16.12.25, 19:19 • 3034 просмотра

Мы рады начать многогранное глобальное партнерство с YouTube, чтобы в будущем стать домом для премии "Оскар" и наших круглогодичных программ Академии 

– сказали исполнительный директор академии Билл Крамер и президент академии Линетт Хауэлл Тейлор.

По их словам, это расширит доступ к премии для самой большой мировой аудитории.

Конец эпохи ABC

Телеканал ABC, принадлежащий Disney, транслировал премию с 1961 года. Соглашение с каналом будет действовать еще три года, завершившись юбилейной 100-й церемонией в 2028-м. Несмотря на постепенный рост рейтингов (19,7 млн зрителей в 2025 году), Академия выбрала путь стриминга.

Гендиректор YouTube Нил Мохан подчеркнул: "Сотрудничество с академией, чтобы донести этот праздник искусства и развлечений до зрителей во всем мире, вдохновит новое поколение творчества и киноманов, оставаясь верным легендарному наследию Оскара".

YouTube TV расширяет предложение: в начале 2026 года появятся новые пакеты подписки, включая спортивный10.12.25, 19:00 • 3377 просмотров

Степан Гафтко

КультураМультимедиа
