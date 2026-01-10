Греммі-2026: K-pop вперше претендує на перемогу в головних категоріях
Вперше K-pop артисти та проєкти отримали номінації у "великій четвірці" категорій "Греммі". Розе та Бруно Марс претендують на "Запис року" та "Пісню року", а гурт Katseye – на "Найкращого нового артиста".
Церемонія вручення премії "Греммі", що відбудеться наступного місяця, може стати історичною для корейської музичної індустрії. Вперше K-pop артисти та проєкти, створені за корейською системою підготовки ідолів, отримали номінації у "великій четвірці" категорій, де раніше вони були представлені лише як запрошені гості або перформери. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Найбільшу увагу прикуто до Розе, учасниці гурту Blackpink. Вона стала першою K-pop виконавицею, номінованою у категорії "Запис року" за мегахіт "APT.", створений у дуеті з Бруно Марсом. Ця ж композиція претендує на нагороду в номінації "Пісня року", де її конкурентом є трек "Golden" від віртуального гурту HUNTR/X із саундтреку до фільму "KPop Demon Hunters".
Крім того, гурт Katseye, створений корпорацією HYBE (менеджери BTS) за класичною моделлю підготовки ідолів, висунутий на звання "Найкращого нового артиста".
Дискусії навколо "чистоти" жанру
Попри успіх, експерти сперечаються, чи можна вважати ці номінації чистим визнанням K-pop. Арем Чжон, доцентка кафедри корейських студій в Університеті штату Аризона, називає це "гібридною ідеєю". за її словами, пісні "APT." та проєкт Katseye орієнтовані на західного слухача і звучать менш автентично, ніж локальні корейські продукти, які ігнорувалися премією роками.
Хоча Розе пройшла навчання в системі K-pop, а "APT." містить мотиви корейської гри, пісня не схожа на локалізований продукт. Вона ближча до глобальної поп-музики
Ключові номінації K-pop на Греммі-2026:
Запис року: Розе & Бруно Марс - "APT."
Пісня року: Розе & Бруно Марс - "APT."; HUNTR/X - "Golden"
Найкращий новий артист: Katseye
Найкраще поп-виконання дуетом/гуртом: Розе, Katseye та HUNTR/X (змагаються між собою).
До цього моменту K-pop артисти, включаючи BTS, отримували лише номінації в другорядних категоріях, але жодного разу не здобували золоту статуетку.
