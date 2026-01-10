Греммі-2026: K-pop вперше претендує на перемогу в головних категоріях

$42.990.27
9 січня, 20:32 • 7936 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 17553 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 23022 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 23384 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 20257 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 19322 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14039 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13231 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9558 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13188 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Популярнi новини
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 9 січня, 17:19 • 8608 перегляди
МАГАТЕ закликало рф та Україну домовитись про припинення вогню біля ЗАЕС9 січня, 18:25 • 3084 перегляди
Київ до кінця дня перейде на планові графіки відключень світла - Свириденко9 січня, 18:48 • 2996 перегляди
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера9 січня, 20:57 • 3450 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві9 січня, 20:58 • 7344 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 15749 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 61667 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 89619 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 63098 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 85246 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Китай
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 59765 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 62455 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 83817 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 102180 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 142729 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Греммі-2026: K-pop вперше претендує на перемогу в головних категоріях

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Вперше K-pop артисти та проєкти отримали номінації у "великій четвірці" категорій "Греммі". Розе та Бруно Марс претендують на "Запис року" та "Пісню року", а гурт Katseye – на "Найкращого нового артиста".

Греммі-2026: K-pop вперше претендує на перемогу в головних категоріях

Церемонія вручення премії "Греммі", що відбудеться наступного місяця, може стати історичною для корейської музичної індустрії. Вперше K-pop артисти та проєкти, створені за корейською системою підготовки ідолів, отримали номінації у "великій четвірці" категорій, де раніше вони були представлені лише як запрошені гості або перформери. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Найбільшу увагу прикуто до Розе, учасниці гурту Blackpink. Вона стала першою K-pop виконавицею, номінованою у категорії "Запис року" за мегахіт "APT.", створений у дуеті з Бруно Марсом. Ця ж композиція претендує на нагороду в номінації "Пісня року", де її конкурентом є трек "Golden" від віртуального гурту HUNTR/X із саундтреку до фільму "KPop Demon Hunters".

Репера Рода Вейва, якого номінували на "Греммі", заарештували за звинуваченням у зберіганні зброї та наркотиків10.11.25, 18:45 • 7470 переглядiв

Крім того, гурт Katseye, створений корпорацією HYBE (менеджери BTS) за класичною моделлю підготовки ідолів, висунутий на звання "Найкращого нового артиста".

Дискусії навколо "чистоти" жанру

Попри успіх, експерти сперечаються, чи можна вважати ці номінації чистим визнанням K-pop. Арем Чжон, доцентка кафедри корейських студій в Університеті штату Аризона, називає це "гібридною ідеєю". за її словами, пісні "APT." та проєкт Katseye орієнтовані на західного слухача і звучать менш автентично, ніж локальні корейські продукти, які ігнорувалися премією роками.

Хоча Розе пройшла навчання в системі K-pop, а "APT." містить мотиви корейської гри, пісня не схожа на локалізований продукт. Вона ближча до глобальної поп-музики

- зазначає Чжон.

Ключові номінації K-pop на Греммі-2026:

Запис року: Розе & Бруно Марс - "APT."

Пісня року: Розе & Бруно Марс - "APT."; HUNTR/X - "Golden"

Найкращий новий артист: Katseye

Найкраще поп-виконання дуетом/гуртом: Розе, Katseye та HUNTR/X (змагаються між собою).

До цього моменту K-pop артисти, включаючи BTS, отримували лише номінації в другорядних категоріях, але жодного разу не здобували золоту статуетку. 

"Оскар" йде з телебачення: церемонія переїде на YouTube у 2029 році17.12.25, 21:42 • 7526 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Музикант
Тренд
Фільм