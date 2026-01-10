Греммі-2026: K-pop вперше претендує на перемогу в головних категоріях

Церемонія вручення премії "Греммі", що відбудеться наступного місяця, може стати історичною для корейської музичної індустрії. Вперше K-pop артисти та проєкти, створені за корейською системою підготовки ідолів, отримали номінації у "великій четвірці" категорій, де раніше вони були представлені лише як запрошені гості або перформери. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Найбільшу увагу прикуто до Розе, учасниці гурту Blackpink. Вона стала першою K-pop виконавицею, номінованою у категорії "Запис року" за мегахіт "APT.", створений у дуеті з Бруно Марсом. Ця ж композиція претендує на нагороду в номінації "Пісня року", де її конкурентом є трек "Golden" від віртуального гурту HUNTR/X із саундтреку до фільму "KPop Demon Hunters".

Крім того, гурт Katseye, створений корпорацією HYBE (менеджери BTS) за класичною моделлю підготовки ідолів, висунутий на звання "Найкращого нового артиста".

Попри успіх, експерти сперечаються, чи можна вважати ці номінації чистим визнанням K-pop. Арем Чжон, доцентка кафедри корейських студій в Університеті штату Аризона, називає це "гібридною ідеєю". за її словами, пісні "APT." та проєкт Katseye орієнтовані на західного слухача і звучать менш автентично, ніж локальні корейські продукти, які ігнорувалися премією роками.

Хоча Розе пройшла навчання в системі K-pop, а "APT." містить мотиви корейської гри, пісня не схожа на локалізований продукт. Вона ближча до глобальної поп-музики