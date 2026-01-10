Грэмми-2026: K-pop впервые претендует на победу в главных категориях

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 января, 20:32 • 8786 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 18575 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 23754 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 24094 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 20741 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19567 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14241 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13311 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9632 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13252 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
88%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
МАГАТЭ призвало ha и Украину договориться о прекращении огня возле ЗАЭС9 января, 18:25 • 3652 просмотра
Киев до конца дня перейдет на плановые графики отключений света - Свириденко9 января, 18:48 • 3590 просмотра
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера9 января, 20:57 • 4294 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве9 января, 20:58 • 8140 просмотра
Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мираVideo9 января, 21:32 • 2988 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 16063 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 62007 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 89923 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 63341 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 85466 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джон Хили
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 59930 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 62647 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 83974 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 102327 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 142868 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Boeing 737 MAX

Грэмми-2026: K-pop впервые претендует на победу в главных категориях

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Впервые K-pop артисты и проекты получили номинации в "большой четверке" категорий "Грэмми". Розэ и Бруно Марс претендуют на "Запись года" и "Песню года", а группа Katseye – на "Лучшего нового артиста".

Грэмми-2026: K-pop впервые претендует на победу в главных категориях

Церемония вручения премии "Грэмми", которая состоится в следующем месяце, может стать исторической для корейской музыкальной индустрии. Впервые K-pop артисты и проекты, созданные по корейской системе подготовки идолов, получили номинации в "большой четверке" категорий, где ранее они были представлены лишь как приглашенные гости или перформеры. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Наибольшее внимание приковано к Розэ, участнице группы Blackpink. Она стала первой K-pop исполнительницей, номинированной в категории "Запись года" за мегахит "APT.", созданный в дуэте с Бруно Марсом. Эта же композиция претендует на награду в номинации "Песня года", где ее конкурентом является трек "Golden" от виртуальной группы HUNTR/X из саундтрека к фильму "KPop Demon Hunters".

Рэпера Рода Уейва, номинированного на "Грэмми", арестовали по обвинению в хранении оружия и наркотиков10.11.25, 18:45 • 7470 просмотров

Кроме того, группа Katseye, созданная корпорацией HYBE (менеджеры BTS) по классической модели подготовки идолов, выдвинута на звание "Лучшего нового артиста".

Дискуссии вокруг "чистоты" жанра

Несмотря на успех, эксперты спорят, можно ли считать эти номинации чистым признанием K-pop. Арем Чжон, доцент кафедры корейских студий в Университете штата Аризона, называет это "гибридной идеей". По ее словам, песни "APT." и проект Katseye ориентированы на западного слушателя и звучат менее аутентично, чем локальные корейские продукты, которые игнорировались премией годами.

Хотя Розэ прошла обучение в системе K-pop, а "APT." содержит мотивы корейской игры, песня не похожа на локализованный продукт. Она ближе к глобальной поп-музыке

- отмечает Чжон.

Ключевые номинации K-pop на Грэмми-2026:

Запись года: Розэ & Бруно Марс - "APT."

Песня года: Розэ & Бруно Марс - "APT."; HUNTR/X - "Golden"

Лучший новый артист: Katseye

Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой: Розэ, Katseye и HUNTR/X (соревнуются между собой).

До этого момента K-pop артисты, включая BTS, получали лишь номинации во второстепенных категориях, но ни разу не завоевывали золотую статуэтку. 

"Оскар" уходит с телевидения: церемония переедет на YouTube в 2029 году17.12.25, 21:42 • 7528 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Тренд
Фильм