Грэмми-2026: K-pop впервые претендует на победу в главных категориях

Церемония вручения премии "Грэмми", которая состоится в следующем месяце, может стать исторической для корейской музыкальной индустрии. Впервые K-pop артисты и проекты, созданные по корейской системе подготовки идолов, получили номинации в "большой четверке" категорий, где ранее они были представлены лишь как приглашенные гости или перформеры. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Наибольшее внимание приковано к Розэ, участнице группы Blackpink. Она стала первой K-pop исполнительницей, номинированной в категории "Запись года" за мегахит "APT.", созданный в дуэте с Бруно Марсом. Эта же композиция претендует на награду в номинации "Песня года", где ее конкурентом является трек "Golden" от виртуальной группы HUNTR/X из саундтрека к фильму "KPop Demon Hunters".

Кроме того, группа Katseye, созданная корпорацией HYBE (менеджеры BTS) по классической модели подготовки идолов, выдвинута на звание "Лучшего нового артиста".

Несмотря на успех, эксперты спорят, можно ли считать эти номинации чистым признанием K-pop. Арем Чжон, доцент кафедры корейских студий в Университете штата Аризона, называет это "гибридной идеей". По ее словам, песни "APT." и проект Katseye ориентированы на западного слушателя и звучат менее аутентично, чем локальные корейские продукты, которые игнорировались премией годами.

Хотя Розэ прошла обучение в системе K-pop, а "APT." содержит мотивы корейской игры, песня не похожа на локализованный продукт. Она ближе к глобальной поп-музыке