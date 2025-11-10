Рэпера Рода Уейва, номинированного на "Грэмми", арестовали по обвинению в хранении оружия и наркотиков
Рэпера Рода Уейва арестовали в Атланте по обвинению в хранении запрещенных веществ, огнестрельного оружия и в безрассудном вождении. Это произошло в тот же день, когда он получил свою первую номинацию на премию "Грэмми".
Исполнителя, владельца платиновых и золотых альбомов, задержали под его настоящим именем Родариус Марселл Грин по подозрению в хранении запрещенных веществ, хранении огнестрельного оружия или ножа, а также в безрассудном вождении.
Он был арестован в пятницу и отпущен на свободу в субботу.
В тот же день, когда "Грин получил номинацию на премию "Грэмми", он был несправедливо обвинен и незаконно арестован в Атланте", — говорится в заявлении адвокатов защиты Дрю Файндлинга, Мариссы Голдберг и Зака Файндлинга.
"Сотрудник, который его арестовал, входит в состав скандального отдела по борьбе с преступностью полицейского управления Атланты — группы, известной своей агрессивной тактикой и акцентом на большом количестве арестов, а не на реальной общественной безопасности", — говорится в заявлении адвокатской команды, опубликованном в воскресенье на NBC News.
"Господин Грин стал объектом преследования в рамках этой квотной политики, которая подрывает справедливость и доверие к обществу. Мы с нетерпением ждем возможности решительно оспорить этот необоснованный арест и явные нарушения прав господина Грина в суде", — говорится в заявлении.
С представителем полиции Атланты СМИ связаться для получения комментариев не удалось.
Артист был номинирован на премию "Лучшая песня для визуальных медиа" за песню "Sinners" к одноименному фильму.
Ранее в этом году рэпер был ненадолго задержан недалеко от Атланты по обвинению в нанесении ущерба имуществу и незаконном хранении оружия, хотя адвокаты заявили, что их клиент на самом деле стал жертвой кражи со взломом и был арестован по ошибке.