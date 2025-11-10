Репера Рода Вейва, якого номінували на "Греммі", заарештували за звинуваченням у зберіганні зброї та наркотиків

Репера Рода Вейва заарештували в Атланті за звинуваченням у зберіганні зброї та наркотиків того ж дня, коли він отримав свою першу номінацію на премію "Греммі". Про це повідомила адвокатська команда артиста, передає УНН із посиланням на NBCnews.

Деталі

Виконавця, власника платинового та золотого альбомів, затримали під його справжнім ім'ям Родаріус Марселл Грін за підозрою у зберіганні заборонених речовин, зберіганні вогнепальної зброї або ножа, а також у безрозсудному керуванні.

Він був заарештований у п'ятницю і відпущений на волю у суботу.

Того ж дня, коли "Грін отримав номінацію на премію "Греммі", він був несправедливо обвинувачений і незаконно заарештований в Атланті", — йдеться у заяві адвокатів захисту Дрю Файндлінга, Марісси Голдберг та Зака ​​Файндлінга.

"Співробітник, який його арештував, входить до складу скандального відділу боротьби зі злочинністю поліцейського управління Атланти — групи, відомої своєю агресивною тактикою і акцентом на великій кількості арештів, а не на реальній громадській безпеці", — йдеться у заяві адвокатської команди, опублікованій у неділю на NBC News.

"Пан Грін став об'єктом переслідування в рамках цієї квотної політики, яка підриває справедливість та довіру до суспільства. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість рішуче оскаржити цей необґрунтований арешт і явні порушення прав пана Гріна в суді", — йдеться у заяві.

З представником поліції Атланти ЗМІ зв'язатись для отримання коментарів не вдалося.

Артиста було номіновано на премію "Краща пісня для візуальних медіа" за пісню "Sinners" до однойменного фільму.

Раніше цього року репер був ненадовго затриманий неподалік Атланти за звинуваченням у завданні шкоди майну та незаконному зберіганні зброї, хоча адвокати заявили, що їхній клієнт насправді став жертвою крадіжки зі зломом і був заарештований помилково.