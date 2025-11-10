Репера Рода Вейва, якого номінували на "Греммі", заарештували за звинуваченням у зберіганні зброї та наркотиків

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10557 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26725 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35014 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52320 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33859 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50381 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41390 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22945 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24855 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26281 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18628 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11177 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17478 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9336 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5862 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52317 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45848 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50379 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41388 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5916 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30006 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35270 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60971 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136958 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Репера Рода Вейва, якого номінували на "Греммі", заарештували за звинуваченням у зберіганні зброї та наркотиків

Київ • УНН

 • 7188 перегляди

Репера Рода Вейва заарештували в Атланті за звинуваченням у зберіганні заборонених речовин, вогнепальної зброї та в безрозсудному керуванні. Це сталося того ж дня, коли він отримав свою першу номінацію на премію "Греммі".

Репера Рода Вейва, якого номінували на "Греммі", заарештували за звинуваченням у зберіганні зброї та наркотиків

Репера Рода Вейва заарештували в Атланті за звинуваченням у зберіганні зброї та наркотиків того ж дня, коли він отримав свою першу номінацію на премію "Греммі". Про це повідомила адвокатська команда артиста, передає УНН із посиланням на NBCnews.

Деталі

Виконавця, власника платинового та золотого альбомів, затримали під його справжнім ім'ям Родаріус Марселл Грін за підозрою у зберіганні заборонених речовин, зберіганні вогнепальної зброї або ножа, а також у безрозсудному керуванні.

Він був заарештований у п'ятницю і відпущений на волю у суботу.

Того ж дня, коли "Грін отримав номінацію на премію "Греммі", він був несправедливо обвинувачений і незаконно заарештований в Атланті", — йдеться у заяві адвокатів захисту Дрю Файндлінга, Марісси Голдберг та Зака ​​Файндлінга.

"Співробітник, який його арештував, входить до складу скандального відділу боротьби зі злочинністю поліцейського управління Атланти — групи, відомої своєю агресивною тактикою і акцентом на великій кількості арештів, а не на реальній громадській безпеці", — йдеться у заяві адвокатської команди, опублікованій у неділю на NBC News.

"Пан Грін став об'єктом переслідування в рамках цієї квотної політики, яка підриває справедливість та довіру до суспільства. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість рішуче оскаржити цей необґрунтований арешт і явні порушення прав пана Гріна в суді", — йдеться у заяві.

З представником поліції Атланти ЗМІ зв'язатись для отримання коментарів не вдалося.

Артиста було номіновано на премію "Краща пісня для візуальних медіа" за пісню "Sinners" до однойменного фільму.

Оголошено номінантів на премію "Греммі": Кендрік Ламар знову лідирує з рекордною кількістю номінацій07.11.25, 21:19 • 3973 перегляди

Раніше цього року репер був ненадовго затриманий неподалік Атланти за звинуваченням у завданні шкоди майну та незаконному зберіганні зброї, хоча адвокати заявили, що їхній клієнт насправді став жертвою крадіжки зі зломом і був заарештований помилково.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Музикант
Фільм