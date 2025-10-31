Еще одно водохранилище возле оккупированного Мариуполя стремительно мелеет
Киев • УНН
Возле оккупированного Мариуполя мелеет Павлопольское водохранилище, которое оккупанты планировали использовать для водоснабжения. Это происходит после критического обмеления Старокрымского водохранилища, что приводит к обострению кризиса водоснабжения в городе.
После критического обмеления Старокрымского водохранилища, которое стало единственным источником водоснабжения оккупированного Мариуполя, захватчики заявили о проекте переброски воды из Павлопольского водохранилища. Сейчас местная псевдоадминистрация заявляет об активной прокладке труб для запуска водовода уже в следующем году
Однако, как сообщает Центр изучения оккупации, ситуация в Павлопольском водохранилище также непростая. Фиксируется его обмеление.
Выше по руслу от точки водозабора это уже можно визуально увидеть. Так же начиналось обмеление Старокрымского всего год назад
В городском совете напомнили, что кризис с водоснабжением в Мариуполе обостряется из-за ускоренного обмеления Старокрымского водохранилища. Приблизительный дебит водохранилища — это 35 тысяч кубических метров в сутки. А городу нужно подавать 150 тысяч кубических метров. До оккупации Мариуполь брал воду из двух источников — канала Северский Донец и резервного Старокрымского водохранилища. Во время российского вторжения Северский Донец повредили. Мариуполь перешел только на резервное водоснабжение из водохранилища.
