Еще одно водохранилище возле оккупированного Мариуполя стремительно мелеет

16:15 • 454 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 9004 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 16246 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 26494 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 15740 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 29182 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрия Одарченко
10:52 • 16092 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для суда
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 19923 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25085 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14706 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действий
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россии
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожай
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на Хэллоуин
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 29182 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на Хэллоуин
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожай
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
Еще одно водохранилище возле оккупированного Мариуполя стремительно мелеет

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Возле оккупированного Мариуполя мелеет Павлопольское водохранилище, которое оккупанты планировали использовать для водоснабжения. Это происходит после критического обмеления Старокрымского водохранилища, что приводит к обострению кризиса водоснабжения в городе.

Еще одно водохранилище возле оккупированного Мариуполя стремительно мелеет

Возле оккупированного Мариуполя мелеет еще одно водохранилище - Павлопольское, передает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

После критического обмеления Старокрымского водохранилища, которое стало единственным источником водоснабжения оккупированного Мариуполя, захватчики заявили о проекте переброски воды из Павлопольского водохранилища. Сейчас местная псевдоадминистрация заявляет об активной прокладке труб для запуска водовода уже в следующем году

- говорится в сообщении.

Однако, как сообщает Центр изучения оккупации, ситуация в Павлопольском водохранилище также непростая. Фиксируется его обмеление.

Оккупированный Мариуполь переводят на жесткий график подачи воды на фоне обмеления водохранилища27.02.25, 14:25 • 37836 просмотров

Выше по руслу от точки водозабора это уже можно визуально увидеть. Так же начиналось обмеление Старокрымского всего год назад

- сообщается в Центре изучения оккупации.

В городском совете напомнили, что кризис с водоснабжением в Мариуполе обостряется из-за ускоренного обмеления Старокрымского водохранилища. Приблизительный дебит водохранилища — это 35 тысяч кубических метров в сутки. А городу нужно подавать 150 тысяч кубических метров. До оккупации Мариуполь брал воду из двух источников — канала Северский Донец и резервного Старокрымского водохранилища. Во время российского вторжения Северский Донец повредили. Мариуполь перешел только на резервное водоснабжение из водохранилища.

Новые правила в оккупированном Мариуполе: вода по графику – раз в два дня21.07.25, 14:40 • 3161 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Донец
Мариуполь