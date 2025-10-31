Еще одно водохранилище возле оккупированного Мариуполя стремительно мелеет

Возле оккупированного Мариуполя мелеет еще одно водохранилище - Павлопольское, передает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

После критического обмеления Старокрымского водохранилища, которое стало единственным источником водоснабжения оккупированного Мариуполя, захватчики заявили о проекте переброски воды из Павлопольского водохранилища. Сейчас местная псевдоадминистрация заявляет об активной прокладке труб для запуска водовода уже в следующем году

Однако, как сообщает Центр изучения оккупации, ситуация в Павлопольском водохранилище также непростая. Фиксируется его обмеление.

Оккупированный Мариуполь переводят на жесткий график подачи воды на фоне обмеления водохранилища

Выше по руслу от точки водозабора это уже можно визуально увидеть. Так же начиналось обмеление Старокрымского всего год назад