Новими напрямками штурмових дій рф удень стали Іванівське та Курдюмівка – Генштаб
Київ • УНН
Іванівське та Курдюмівка стали новими районами російських обстрілів протягом дня, а Краматорський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський, де кількість атак росії досягла 10. Новими напрямками штурмових дій противника удень тут стали Іванівське та Курдюмівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Сіверському напрямку, що в Донецькій області, ворожий авіаудар із застосуванням КАБу завдано по Білогорівці. Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський, де кількість атак агресора досягла 10. Новими напрямками штурмових дій противника удень тут стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами
Повідомляється, що на Покровському напрямку напруга бойових дій сьогодні найвища: тут наші воїни відбивали 18 ворожих штурмів.
Найзапекліше біля Новоолександрівки. Напрямком атак окупантів стало також Невельське
За даними Генштабу, на Курахівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати рубежі української оборони, зокрема в районі Георгіївки. Під керовані авіабомби російських терористів потрапила Єлизаветівка.
"Двічі противник намагався атакувати в районі Старомайорського на Времівському напрямку, зазнав втрат та відступив. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що триває бій у районі Вовчанська на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка.
З початку доби відбулося вже 44 бойові зіткнення: найбільше на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямках18.05.24, 15:10 • 33491 перегляд