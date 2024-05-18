Новыми направлениями штурмовых действий рф днем стали Ивановское и Курдюмовка - Генштаб

Одним из самых горячих направлений фронта остается Краматорское, где количество атак россии достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Северском направлении, что в Донецкой области, вражеский авиаудар с применением КАБа нанесен по Белогоровке. Одним из самых горячих направлений фронта остается Краматорское, где количество атак агрессора достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Покровском направлении напряжение боевых действий сегодня самое высокое: здесь наши воины отражали 18 вражеских штурмов.

Самое ожесточенное возле Новоалександровки. Направлением атак оккупантов стало также Невельское - информирует Генштаб.

По данным Генштаба, на Кураховском направлении враг девять раз пытался прорвать рубежи украинской обороны, в том числе в районе Георгиевки. Под управляемые авиабомбы российских террористов попала Елизаветовка.

"Дважды противник пытался атаковать в районе Старомайорского на Времовском направлении, понес потери и отступил. На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - говорится в сообщении.

Дополнение

Генштаб сообщал, что продолжается бой в районе Волчанска на Харьковщине. На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в частности в районе населенного пункта Синьковка.

С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях