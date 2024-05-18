С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях

На большинстве направлений враг продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских войск. С начала текущих суток произошло уже 44 боевых столкновения, больше всего - на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Харьковском направлении противник, при поддержке авиации, пытался пять раз прорвать рубежи нашей обороны в районах Липцов и Волчанска. Кроме того, на отдельных участках украинские подразделения провели штурмовые действия.

На Купянском направлении российская авиация нанесла удары в районах населенных пунктов Берестовое и Макеевка. По состоянию на это время всего произошло шесть боевых столкновений.

На Лиманском направлении противник трижды пытался потеснить подразделения Сил обороны у Новосадового, Торского и Григорьевки, успеха не имел. Зато наши защитники улучшили тактическое положение в некоторых районах этого направления.

На Краматорском направлении враг провел восемь атак вблизи населенных пунктов Новый, Клещеевка и Андреевка.

На Покровском направлении агрессор поддерживает интенсивность наступательных действий. С начала суток российские оккупанты уже 10 раз пытались прорвать нашу оборону, в частности в направлениях населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Новоселовка Первая и Уманское.

На Кураховском направлении количество атак на позиции украинских защитников возросло до семи. Враг пытался захватить наши позиции в районах Новомихайловки, Красногоровки, Парасковиевки, Константиновки и Водяного.

На Приднепровском направлении русские захватчики трижды предпринимали попытки выбить наших воинов из Крынок на левобережье Днепра. Успеха не имели.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним

Украинские войска оттесняют российских оккупантов в направлении Глубокого на Харьковщине, с частичным успехом продолжают штурмовые действия под Синьковкой и Терновым, а также отражают атаки россиян на Купянском направлении.