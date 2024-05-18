З початку доби відбулося вже 44 бойові зіткнення: найбільше на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямках
Київ • УНН
З початку доби відбулося 44 бойових зіткнення, більшість з яких на Покровському, Краматорському та Курахівському напрямках, оскільки противник продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських військ.
На більшості напрямків ворог продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби відбулося вже 44 бойові зіткнення, найбільше – на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямках. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
На Харківському напрямку противник, за підтримки авіації, намагався п’ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська. Крім того, на окремих ділянках українські підрозділи провели штурмові дії.
На Куп’янському напрямку російська авіація завдала ударів у районах населених пунктів Берестове та Макіївка. Станом на цей час загалом відбулося шість бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку противник тричі намагався потіснити підрозділи Сил оборони біля Новосадового, Торського та Григорівки, успіху не мав. Натомість, наші захисники покращили тактичне положення у деяких районах цього напрямку.
На Краматорському напрямку ворог провів вісім атак поблизу населених пунктів Новий, Кліщіївка та Андріївка.
На Покровському напрямку агресор підтримує інтенсивність наступальних дій. Від початку доби російські окупанти вже 10 разів намагалися прорвати нашу оборону, зокрема в напрямках населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Уманське.
На Курахівському напрямку кількість атак на позиції українських захисників зросла до семи. Ворог намагався захопити наші позиції в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.
На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі робили спроби вибити наших воїнів із Кринок на лівобережжі Дніпра. Успіху не мали.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Нагадаємо
Українські війська відтісняють російських окупантів у напрямку Глибокого на Харківщині, з частковим успіхом продовжують штурмові дії під Синьківкою та Терновим, а також відбивають атаки росіян на Куп'янському напрямку.