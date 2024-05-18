У районі Вовчанська триває бій – Генштаб
Київ • УНН
Триває бій під Вовчанськом на Харківщині, противник здійснив сім спроб штурму біля села Синьківка на Куп'янському напрямку.
Триває бій у районі Вовчанська на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
У зведенні станом на 16 годину 18 травня Генштаб повідомив, що ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи перевагу в кількості особового складу, продовжує атакувати українські позиції. Українські захисники завдають ворогу значних втрат та на деяких ділянках проводять штурмові дії. Протягом поточної доби відбулося вже 66 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації атакував у районах Липців та північно-західніше Зеленого, триває бій у районі Вовчанська. На даний час зальне число бойових зіткнень на цьому напрямку сягнуло 10, при цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи у свою чергу – двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби
Зазначається, що на Куп’янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку число бойових зіткнень поточної доби зросло до п’яти. Для підтримки атаки в напрямку Торського, росіяни завдали по цьому населеному пункту удару з повітря із застосуванням трьох КАБів.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявляв, що російські окупанти хочуть наступати на Харків, але розуміють, що це дуже складно і їм потрібно кинути великі сили для цього. Тому для рф важливіше відтягнути українські війська максимально з Донбасу.
У Вовчанську через російський обстріл загинула жінка, 5 людей поранені - прокуратура18.05.24, 16:33 • 26295 переглядiв