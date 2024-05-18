В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб

Продолжается бой в районе Волчанска на Харьковщине. На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в частности в районе населенного пункта Синьковка. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

В сводке по состоянию на 16 часов 18 мая Генштаб сообщил, что ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя преимущество в количестве личного состава, продолжает атаковать украинские позиции. Украинские защитники наносят врагу значительные потери и на некоторых участках проводят штурмовые действия. В течение текущих суток произошло уже 66 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцы и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в районе Волчанска. В настоящее время общее число боевых столкновений на этом направлении достигло 10, при этом российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение восемь раз, наши подразделения в свою очередь - дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемые авиабомбы - информирует Генштаб.

Отмечается, что на Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в частности в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении число боевых столкновений в текущие сутки возросло до пяти. Для поддержки атаки в направлении Торского, россияне нанесли по этому населенному пункту удар с воздуха с применением трех КАБов.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно и им нужно бросить большие силы для этого. Поэтому для рф важнее оттянуть украинские войска максимально с Донбасса.

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