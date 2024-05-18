Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб
Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления
Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский
Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ
В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура
россияне хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно - Зеленский
Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП
Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский
Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ
российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей
Популярные
За сутки оккупанты нанесли 452 удара по Запорожской области
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины
российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста
Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
В районе Волчанска продолжается бой - Генштаб
Продолжается бой под Волчанском на Харьковщине, противник совершил семь попыток штурма возле села Синьковка на Купянском направлении.
Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления
Украине необходимо стабилизировать ситуацию на фронте, прежде чем начинать новое контрнаступление, считает президент Владимир Зеленский.
Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно как минимум семь систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и ключевые города от российских ракетных ударов.
Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ
Антикоррупционный активист Виталий Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, находясь в Киеве.
В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура
60-летняя женщина погибла и пятеро гражданских лиц получили ранения в результате российского обстрела Волчанской громады Харьковской области.
россияне хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно - Зеленский
россияне хотят атаковать Харьков, но понимают сложность этого намерения, поэтому их главная цель - максимально оттянуть украинские войска с Донбасса.
Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП
Министерство обороны начало тестирование системы электронной очереди в территориальные центры комплектования и объединенных призывных пунктов в 19 центрах в нескольких городах, что позволяет осуществлять предварительную регистрацию и получать запланированную дату и время посещения.
Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский
Украина контролирует все въезды в Харьковскую область, работу российских войск, тяжелую технику и все наступательные действия врага, заявил президент Зеленский.
Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ
Журналист Владимир Бойко утверждает, что антикоррупционный активист Виталий Шабунин в личных целях использует автомобиль, переданный благотворительной организацией "Паладин" для Вооруженных сил.
российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей
российские войска нанесли удар по жилому сектору Харькова, ранив 5 человек, в том числе двух детей в возрасте 13 и 16 лет, и повредив жилую инфраструктуру.