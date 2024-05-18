В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура

В результате российской вооруженной агрессии в Волчанской громаде погибла женщина, пять человек травмированы. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Сообщается, что начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Погибла 60-летняя женщина. Получили ранения двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две жительницы в возрасте 68 лет.

Также в селе Украинское Волчанской громады, которое также сегодня было под ударами врага, травмирован 59-летний гражданский мужчина.

Напомним

российские войска нанесли удар по жилому сектору Харькова, ранив 5 человек, в том числе двух детей в возрасте 13 и 16 лет, и повредив жилую инфраструктуру.

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