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У Вовчанську через російський обстріл загинула жінка, 5 людей поранені - прокуратура

У Вовчанську через російський обстріл загинула жінка, 5 людей поранені - прокуратура

Київ • УНН

 • 26295 перегляди

60-річна жінка загинула і п'ятеро цивільних осіб отримали поранення внаслідок російського обстрілу Вовчанської громади Харківської області.

Внаслідок російської збройної агресії у Вовчанській громаді загинула жінка, пʼять людей травмовані. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 18 травня окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.

Також у селі Українське Вовчанської громади, яке також сьогодні було під ударами ворога, травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

Нагадаємо

російські війська завдали удару по житловому сектору Харкова, поранивши 5 осіб, у тому числі двох дітей у віці 13 і 16 років, і пошкодивши житлову інфраструктуру.

Україна контролює всі входи на Харківщині та роботу військ рф – Зеленський18.05.24, 16:06 • 24651 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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