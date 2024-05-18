У Вовчанську через російський обстріл загинула жінка, 5 людей поранені - прокуратура
Київ • УНН
60-річна жінка загинула і п'ятеро цивільних осіб отримали поранення внаслідок російського обстрілу Вовчанської громади Харківської області.
Внаслідок російської збройної агресії у Вовчанській громаді загинула жінка, пʼять людей травмовані. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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Повідомляється, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 18 травня окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.
Також у селі Українське Вовчанської громади, яке також сьогодні було під ударами ворога, травмовано 59-річного цивільного чоловіка.
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