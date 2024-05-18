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З початку доби рф завдала 15 ракетних і 70 авіаційних атак, 452 удари дронами-камікадзе і 2843 - артилерією

З початку доби рф завдала 15 ракетних і 70 авіаційних атак, 452 удари дронами-камікадзе і 2843 - артилерією

Київ • УНН

 • 28339 перегляди

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, під час яких противник завдав 15 ракетних ударів, 70 авіаційних ударів, 452 атаки із застосуванням безпілотників-камікадзе та 2843 рази відкривав вогонь по українських позиціях.

Протягом доби було 101 бойове зіткнення. Відтак, ворог здійснив 15 ракетних, 70 авіаційних ударів, а також 452 удари дронами-камікадзе. Крім того, 2843 обстріли окупанти здійснили по позиція ЗСУ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках:

На Харківському: вороже військо спробувало прорвати оборону наших Захисників на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця, але ситуація під контролем Сил оборони. Наші війська ведуть штурмові дії для підвищення тактичної переваги та проводять прочісування місцевості, зокрема в районі міста Вовчанськ.

На Куп’янському: відбулося 6 бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили 3 ворожі атаки. Тривають 3 бойові зіткнення на напрямках Кислівка – Іванівка і Крохмальне – Берестове. Ситуація контролюється Захисниками.

На Сіверському: окупанти здійснили 5 спроб прорвати оборону українських військ із зосередженням зусиль в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.

На Краматорському: кількість боєзіткнень зросла до 15. Сили оборони втримали позиції. Ситуація напружена, але контрольована.

На Покровському: кількість бойових зіткнень не змінилася. З початку поточної доби противник здійснив 25 атак на позиції ЗСУ. Також, тривають бойові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Невельське. Окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку Новоолександрівки.

На Курахівському: ворог 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне. Ситуація контрольована.

На Времівському: ворожі сили здійснили 3 спроби покращити своє тактичне положення. Захисники відбили 2 спроби окупантів просунутися в напрямку Старомайорського. Нині досі триває один бій в районі Роздільного.

На Придніпровському: окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро.

ЗСУ відбили 13 атак ворожої армії в районі населеного пункту Кринки. У ході боїв втрат позицій не допущено.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках армія терористичної держави сьогодні наступальних дій не проводила.

росіяни проводять активні штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках - Генштаб 17.05.24, 21:25 • 60842 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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