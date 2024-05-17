росіяни проводять активні штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках - Генштаб

Протягом доби, окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ. Окрім того, війська рф здійснили 105 обстрілів з РСЗВ. На фронті тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів.

З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять - 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.

Найбільший тиск на позиції Сил оборони рф здійснює в районі Новоолександрівки

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах Купянська-Вузлового та Вільшаної.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах Купянська-Вузлового та Вільшаної.

А на Сіверському напрямку противником завдано авіаудару біля Григорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупанти зросла до 14. З початку доби ворог завдав шість авіаударів в районі Часового Яру, Північного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення – на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень. Найгарячіше - біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку зафіксовано ще один авіаудар – по району села Богатир. Решта – без змін.

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На Времівському напрямку було три атаки противника. Ворог діяв сьогодні у районі Старомайорського та на напрямку Ключове - Роздільне.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Ворог продовжив атаки в районі села Кринки – кількість сьогоднішніх боєзіткнень тут зросла до 12. Українські підрозділи стійко тримають позиції.

На решті напрямків, як заявили у Генштабі, ситуація на цей час без особливих змін.

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