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росіяни проводять активні штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках - Генштаб

росіяни проводять активні штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 60842 перегляди

Російсько-терористичні війська продовжують активні наступальні та штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках, завдавши 15 ракетних та 70 авіаційних ударів по українських позиціях, в той час як українські війська стійко утримують позиції в умовах інтенсивних боїв.

Протягом доби, окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ. Окрім того, війська рф здійснили 105 обстрілів з РСЗВ. На фронті тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів.

З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять - 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони. 

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На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах Купянська-Вузлового та Вільшаної.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах Купянська-Вузлового та Вільшаної.

А на Сіверському напрямку противником завдано авіаудару біля Григорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупанти зросла до 14. З початку доби ворог завдав шість авіаударів в районі Часового Яру, Північного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення – на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень. Найгарячіше - біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку зафіксовано ще один авіаудар – по району села Богатир. Решта – без змін.

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На Времівському напрямку було три атаки противника. Ворог діяв сьогодні у районі Старомайорського та на напрямку Ключове - Роздільне. 

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Ворог продовжив атаки в районі села Кринки – кількість сьогоднішніх боєзіткнень тут зросла до 12. Українські підрозділи стійко тримають позиції. 

На решті напрямків, як заявили у Генштабі, ситуація на цей час без особливих змін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вся харківська операція російських військ - це спроба послабити українські сили по всій лінії фронту і посилити російську пропаганду, спрямовану на світових лідерів.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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