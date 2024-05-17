россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
Российско-террористические войска продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях, нанеся 15 ракетных и 70 авиационных ударов по украинским позициям, в то время как украинские войска стойко удерживают позиции в условиях интенсивных боев.
В течение суток, оккупанты нанесли 15 ракетных и 70 авиационных ударов по позициям ВСУ. Кроме того, войска рф совершили 105 обстрелов из РСЗО. На фронте продолжаются активные наступательные и штурмовые действия оккупантов на Покровском и Приднепровском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении наши подразделения усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины и ведут разведку. Враг на этом направлении нанес 15 авиационных ударов с применением 18 КАБов.
С начала суток потери противника на этом направлении составляют - 133 вражеских военнослужащих убитыми и ранеными, 36 единиц вооружения и военной техники. Уничтожено 8 блиндажей противника. Ситуация контролируется силами обороны.
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На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Враг нанес авиаудары по районам Купянска-Узлового и Ольшаной.
На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Враг нанес авиаудары по районам Купянска-Узлового и Ольшаной.
А на Северском направлении противником нанесен авиаудар возле Григорьевки.
На Краматорском направлении количество боестолкновений с оккупантами возросло до 14. С начала суток враг нанес шесть авиаударов в районе Часового Яра, Северного, Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение - в настоящее время уже произошло 25 боевых столкновений. Самое горячее - возле Новоалександровки. К ранее упомянутым населенным пунктам добавились Сокол и Невельское. Ситуация контролируемая.
На Кураховском направлении зафиксирован еще один авиаудар - по району села Богатырь. Остальные - без изменений.
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На Времовском направлении было три атаки противника. Враг действовал сегодня в районе Старомайорского и на направлении Ключевое - Раздельное.
На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье реки Днепр. Враг продолжил атаки в районе села Крынки - количество сегодняшних боестолкновений здесь возросло до 12. Украинские подразделения стойко держат позиции.
На остальных направлениях, как заявили в Генштабе, ситуация в настоящее время без особых изменений.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вся харьковская операция российских войск - это попытка ослабить украинские силы по всей линии фронта и усилить российскую пропаганду, направленную на мировых лидеров.
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