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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 21:57  •  2994 просмотра

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По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.

В течение суток было 101 боевое столкновение. Следовательно, враг совершил 15 ракетных, 70 авиационных ударов, а также 452 удара дронами-камикадзе. Кроме того, 2843 обстрела оккупанты совершили по позициям ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток произошло 101 боевое столкновение, противник нанес 15 ракетных, 70 авиационных ударов и 452 удара дронами-камикадзе, совершил 2843 обстрела позиций наших войск

- Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском: вражеское войско попыталось прорвать оборону наших Защитников на направлениях Глубокое-Липцы, Бугруватка-Старица, но ситуация под контролем Сил обороны. Наши войска ведут штурмовые действия для повышения тактического преимущества и проводят прочесывание местности, в частности в районе города Волчанск.

На Купянском: произошло 6 боевых столкновений. Наши подразделения успешно отбили 3 вражеские атаки. Продолжаются 3 боевых столкновения на направлениях Кисловка - Ивановка и Крохмальное - Берестовое. Ситуация контролируется Защитниками.

На Северском: оккупанты совершили 5 попыток прорвать оборону украинских войск с сосредоточением усилий в районе Раздоловки. Ситуация контролируется.

На Краматорском: количество боестолкновений возросло до 15. Силы обороны удержали позиции. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Покровском: количество боевых столкновений не изменилось. С начала текущих суток противник совершил 25 атак на позиции ВСУ. Также, продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Невельское. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении Новоалександровки.

На Кураховском: враг 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Парасковеевка и Водяное. Ситуация контролируемая.

На Времовском: вражеские силы совершили 3 попытки улучшить свое тактическое положение. Защитники отбили 2 попытки оккупантов продвинуться в направлении Старомайорского. Сейчас до сих пор продолжается один бой в районе Раздельного.

На Приднепровском: оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье реки Днепр.

ВСУ отбили 13 атак вражеской армии в районе населенного пункта Крынки. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях армия террористического государства сегодня наступательных действий не проводила.

россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб17 мая 2024, 18:25 • 15660 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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