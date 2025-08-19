$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 14872 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 16055 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 17463 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 17737 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18563 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 75569 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 61896 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 76589 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 95293 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Генштаб: на Покровському та Лиманському напрямках - понад половина боїв

Київ • УНН

 • 824 перегляди

На фронті за добу відбулося 78 бойових зіткнень, більшість з яких на Покровському та Лиманському напрямках. Українські сили стримують наступ окупантів, відбиваючи численні атаки.

Генштаб: на Покровському та Лиманському напрямках - понад половина боїв

Понад половина з 78 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 19 серпня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 78

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як повідомляється, постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Прогрес, Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Ясна Поляна Сумської області, також авіаударів зазнали – Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода та Чернацьке Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві ворожі атаки. Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 122 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, сім з яких із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції українських підрозділів у районах Синьківки та Степової Новоселівки; дві атаки російських окупантів відбито, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, Ямпіль та у бік Ямполя та Григорівки. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; ще одне боєзіткнення триває. Під ударами ворожих бомб опинилася Костянтинівка.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Добропілля.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив, завдав авіаудару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка, здійснив чотири безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Втрати ворога: майже 900 солдатів та 66 артсистем за добу19.08.25, 07:14 • 3862 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Курськ
Покровськ
Донецька область
Сумська область
Реактивна система залпового вогню
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Сіверський Донець
Лиман (місто)
Збройні сили України
Білогір'я
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ