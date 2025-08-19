Втрати ворога: майже 900 солдатів та 66 артсистем за добу

За добу 18 серпня російські війська втратили на війні з Україною 890 солдатів та 66 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1071780 (+890) осіб ліквідовано

танків ‒ 11118 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23148 (0)

артилерійських систем ‒ 31698 (+66)

РСЗВ ‒ 1470 (+1)

засоби ППО ‒ 1208 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51894 (+209)

крилаті ракети ‒ 3558 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59060 (+123)

спеціальна техніка ‒ 3943 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.

Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним