Втрати ворога: майже 900 солдатів та 66 артсистем за добу

$41.340.11
48.310.13
ukenru
18 серпня, 19:57 • 18557 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 37386 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 26400 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 22598 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 32578 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 80147 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 49105 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 78499 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48024 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 134653 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
83%
751мм
Популярнi новини
Через тиждень-два, можливо, ми закінчимо цю війну. Дві сторони бажають укласти угоду - Трамп18 серпня, 19:21 • 7380 перегляди
Шок для пропаганди рф: "капітуляції" України не сталося і не станеться - ЦПД18 серпня, 19:38 • 4970 перегляди
Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD18 серпня, 20:45 • 7124 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 13924 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 19991 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 80146 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 78498 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 119008 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 136258 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 134653 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 15740 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 76369 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 67877 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 100504 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 86010 перегляди
Актуальне
Нафта
Fox News
Financial Times
Bild
Безпілотний літальний апарат

Втрати ворога: майже 900 солдатів та 66 артсистем за добу

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Протягом 18 серпня російські війська втратили 890 солдатів та 66 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 становлять понад мільйон осіб.

Втрати ворога: майже 900 солдатів та 66 артсистем за добу

За добу 18 серпня російські війська втратили на війні з Україною 890 солдатів та 66 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1071780 (+890) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11118 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23148 (0)
        • артилерійських систем ‒ 31698 (+66)
          • РСЗВ ‒ 1470 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1208 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51894 (+209)
                    • крилаті ракети ‒ 3558 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59060 (+123)
                            • спеціальна техніка ‒ 3943 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.

                              Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним19.08.25, 02:31 • 2228 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна