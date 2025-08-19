Втрати ворога: майже 900 солдатів та 66 артсистем за добу
Київ • УНН
Протягом 18 серпня російські війська втратили 890 солдатів та 66 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 становлять понад мільйон осіб.
За добу 18 серпня російські війська втратили на війні з Україною 890 солдатів та 66 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1071780 (+890) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11118 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23148 (0)
- артилерійських систем ‒ 31698 (+66)
- РСЗВ ‒ 1470 (+1)
- засоби ППО ‒ 1208 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51894 (+209)
- крилаті ракети ‒ 3558 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59060 (+123)
- спеціальна техніка ‒ 3943 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.
Зеленський після переговорів у Білому домі: питання територій ми залишимо між мною і путіним19.08.25, 02:31 • 2228 переглядiв