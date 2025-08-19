Потери врага: почти 900 солдат и 66 артсистем за сутки

$41.340.11
18 августа, 19:57 • 18406 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 37143 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 26344 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 22552 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 32542 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 80086 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49091 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 78447 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48018 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 134625 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение - Трамп18 августа, 19:21 • 7184 просмотра
Шок для пропаганды РФ: «капитуляции» Украины не произошло и не произойдет – ЦПД18 августа, 19:38 • 4774 просмотра
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD18 августа, 20:45 • 6896 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 13816 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 19583 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 80092 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 78453 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 118973 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 136231 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 134628 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 15724 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 76357 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 67870 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 100497 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 86003 просмотра
Потери врага: почти 900 солдат и 66 артсистем за сутки

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В течение 18 августа российские войска потеряли 890 солдат и 66 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 составляют более миллиона человек.

Потери врага: почти 900 солдат и 66 артсистем за сутки

За сутки 18 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 890 солдат и 66 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1071780 (+890) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11118 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23148 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 31698 (+66)
          • РСЗО ‒ 1470 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1208 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51894 (+209)
                    • крылатые ракеты ‒ 3558 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59060 (+123)
                            • специальная техника ‒ 3943 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения россии в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.

                              Зеленский после переговоров в Белом доме: вопрос территорий мы оставим между мной и путиным19.08.25, 02:31 • 2208 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина