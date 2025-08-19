Потери врага: почти 900 солдат и 66 артсистем за сутки

За сутки 18 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 890 солдат и 66 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1071780 (+890) человек ликвидировано

танков ‒ 11118 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23148 (0)

артиллерийских систем ‒ 31698 (+66)

РСЗО ‒ 1470 (+1)

средства ПВО ‒ 1208 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51894 (+209)

крылатые ракеты ‒ 3558 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59060 (+123)

специальная техника ‒ 3943 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения россии в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.

