Потери врага: почти 900 солдат и 66 артсистем за сутки
Киев • УНН
В течение 18 августа российские войска потеряли 890 солдат и 66 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 составляют более миллиона человек.
Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1071780 (+890) человек ликвидировано
- танков ‒ 11118 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23148 (0)
- артиллерийских систем ‒ 31698 (+66)
- РСЗО ‒ 1470 (+1)
- средства ПВО ‒ 1208 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51894 (+209)
- крылатые ракеты ‒ 3558 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59060 (+123)
- специальная техника ‒ 3943 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения россии в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.
