Генштаб: на Покровском и Лиманском направлениях - более половины боев

Более половины из 78 боев на фронте с начала текущих суток произошли на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 19 августа, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 78 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как сообщается, пострадали громады населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Прогресс, Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Ясная Поляна Сумской области, также авиаударам подверглись – Гремяч Черниговской области; Новая Слобода и Чернацкое Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 122 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, семь из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции украинских подразделений в районах Синьковки и Степной Новоселовки; две атаки российских оккупантов отбиты, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское, Ямполь и в сторону Ямполя и Григоровки. Сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

На Сиверском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении противник активных действий не проводил.

На Торецком направлении наши защитники отбили шесть вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки; еще одно боестолкновение продолжается. Под ударами вражеских бомб оказалась Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 31 атаку. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Доброполье.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил, нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Одрадокаменка, совершил четыре безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

Потери врага: почти 900 солдат и 66 артсистем за сутки