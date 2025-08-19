$41.260.08
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 14834 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 16025 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 17435 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 17720 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 18555 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 75482 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 61840 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 76537 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 95246 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Генштаб: на Покровском и Лиманском направлениях - более половины боев

Киев • УНН

 • 824 просмотра

На фронте за сутки произошло 78 боевых столкновений, большинство из которых на Покровском и Лиманском направлениях. Украинские силы сдерживают наступление оккупантов, отбивая многочисленные атаки.

Генштаб: на Покровском и Лиманском направлениях - более половины боев

Более половины из 78 боев на фронте с начала текущих суток произошли на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 19 августа, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 78

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как сообщается, пострадали громады населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Прогресс, Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Ясная Поляна Сумской области, также авиаударам подверглись – Гремяч Черниговской области; Новая Слобода и Чернацкое Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 122 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, семь из которых из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции украинских подразделений в районах Синьковки и Степной Новоселовки; две атаки российских оккупантов отбиты, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское, Ямполь и в сторону Ямполя и Григоровки. Сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

На Сиверском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении противник активных действий не проводил.

На Торецком направлении наши защитники отбили шесть вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки; еще одно боестолкновение продолжается. Под ударами вражеских бомб оказалась Константиновка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 31 атаку. Вражеская авиация нанесла авиаудар по району населенного пункта Доброполье.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил, нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Одрадокаменка, совершил четыре безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

Потери врага: почти 900 солдат и 66 артсистем за сутки19.08.25, 07:14 • 3862 просмотра

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Курск
Покровск
Донецкая область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Донец
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Bilohiria
Украина
Константиновка
Купянск