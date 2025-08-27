Мешканців Харківщини попередили про можливе погіршення якості води: названо причину

Через низьку водність річок суббасейну Сіверського Дінця у вересні в Харкові та області можливе погіршення якості води. Про це повідомляє УНН із посиланням на попередження Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У період 20-27 серпня на р. Сіверському Дінці спостерігався повільний спад рівнів води на 3-12 см на кінець періоду. 23 серпня на р. Сіверському Дінці біля с. Протопопівка рівень води знизився на 1 см нижче мінімального багаторічного рівня води за відповідний місяць, і така тенденція на 27 серпня зберігається - йдеться в повідомлені.

Зазначено, що нещодавні дощі незначно вплинули на рівень води на річках Уди та Лопань, але, станом на зараз, на малих річках області розпочався повільний спад.

За прогнозом, до 1 вересня на Харківщині очікується поступове підвищення температур повітря та припинення опадів, що призведе до подальшого спаду рівнів води.

У зв'язку із цим регіональний центр з гідрометеорології попередив, що низька водність протягом серпня може спричинити ускладнення загальної водогосподарської та екологічної ситуацій на водних об’єктах області на початку вересня.

Це може призвести до погіршення якості води та обмеження обсягів розбавлення забруднених скидних вод - пояснили в центрі.

Додатково

Метеорологиня Наталія Диденко попередила, що 28 серпня майже по всій території України погоду визначатиме антициклон Mareike. Очікується суха та сонячна погода з поступовим підвищенням температури.

Така погода буде десь тиждень. Тільки після 4 вересня у більшості регіонів очікується послаблення спеки.