Ексклюзив
15:38 • 596 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 33324 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 29716 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 9296 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 29069 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 29602 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 35462 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 82389 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 80816 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109380 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Мешканців Харківщини попередили про можливе погіршення якості води: названо причину

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Низька водність річок суббасейну Сіверського Дінця спричинить погіршення якості води в Харкові та області у вересні. Це пов'язано зі спадом рівнів води та відсутністю опадів.

Мешканців Харківщини попередили про можливе погіршення якості води: названо причину

Через низьку водність річок суббасейну Сіверського Дінця у вересні в Харкові та області можливе погіршення якості води. Про це повідомляє УНН із посиланням на попередження Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У період 20-27 серпня на р. Сіверському Дінці спостерігався повільний спад рівнів води на 3-12 см на кінець періоду. 23 серпня на р. Сіверському Дінці біля с. Протопопівка рівень води знизився на 1 см нижче мінімального багаторічного рівня води за відповідний місяць, і така тенденція на 27 серпня зберігається

- йдеться в повідомлені.

Зазначено, що нещодавні дощі незначно вплинули на рівень води на річках Уди та Лопань, але, станом на зараз, на малих річках області розпочався повільний спад.

За прогнозом, до 1 вересня на Харківщині очікується поступове підвищення температур повітря та припинення опадів, що призведе до подальшого спаду рівнів води.

У зв'язку із цим регіональний центр з гідрометеорології попередив, що низька водність протягом серпня може спричинити ускладнення загальної водогосподарської та екологічної ситуацій на водних об’єктах області на початку вересня.

Це може призвести до погіршення якості води та обмеження обсягів розбавлення забруднених скидних вод

- пояснили в центрі.

Додатково

Метеорологиня Наталія Диденко попередила, що 28 серпня майже по всій території України погоду визначатиме антициклон Mareike. Очікується суха та сонячна погода з поступовим підвищенням температури.

Така погода буде десь тиждень. Тільки після 4 вересня у більшості регіонів очікується послаблення спеки.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Харківська область
Сіверський Донець
Україна
Харків