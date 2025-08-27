Жителей Харьковщины предупредили о возможном ухудшении качества воды: названа причина

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Эксклюзив
15:38 • 1010 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 36015 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 31784 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 9748 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 31006 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 31423 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 37119 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 85070 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 83752 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109533 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
44%
752мм
Популярные новости
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 50215 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 64934 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 31102 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 29529 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 18769 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 1830 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 2398 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 36050 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 85103 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 93466 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Федор Вениславский
Юлия Свириденко
Петер Сийярто
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраскойPhoto15:52 • 298 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 18827 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 29590 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 31150 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 65047 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Нефть
Ми-8
SpaceX Starship
Financial Times

Жителей Харьковщины предупредили о возможном ухудшении качества воды: названа причина

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Низкая водность рек суббассейна Северского Донца повлечет за собой ухудшение качества воды в Харькове и области в сентябре. Это связано со спадом уровней воды и отсутствием осадков.

Жителей Харьковщины предупредили о возможном ухудшении качества воды: названа причина

Из-за низкой водности рек суббассейна Северского Донца в сентябре в Харькове и области возможно ухудшение качества воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на предупреждение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В период 20-27 августа на р. Северском Донце наблюдался медленный спад уровней воды на 3-12 см на конец периода. 23 августа на р. Северском Донце возле с. Протопоповка уровень воды снизился на 1 см ниже минимального многолетнего уровня воды за соответствующий месяц, и такая тенденция на 27 августа сохраняется

- говорится в сообщении.

Отмечено, что недавние дожди незначительно повлияли на уровень воды на реках Уды и Лопань, но, по состоянию на сейчас, на малых реках области начался медленный спад.

По прогнозу, до 1 сентября на Харьковщине ожидается постепенное повышение температур воздуха и прекращение осадков, что приведет к дальнейшему спаду уровней воды.

В связи с этим региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что низкая водность в течение августа может вызвать осложнения общей водохозяйственной и экологической ситуаций на водных объектах области в начале сентября.

Это может привести к ухудшению качества воды и ограничению объемов разбавления загрязненных сбросных вод

- пояснили в центре.

Дополнительно

Метеоролог Наталья Диденко предупредила, что 28 августа почти по всей территории Украины погоду будет определять антициклон Mareike. Ожидается сухая и солнечная погода с постепенным повышением температуры.

Такая погода будет где-то неделю. Только после 4 сентября в большинстве регионов ожидается ослабление жары.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Харьковская область
Донец
Украина
Харьков