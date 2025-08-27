Жителей Харьковщины предупредили о возможном ухудшении качества воды: названа причина

Из-за низкой водности рек суббассейна Северского Донца в сентябре в Харькове и области возможно ухудшение качества воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на предупреждение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В период 20-27 августа на р. Северском Донце наблюдался медленный спад уровней воды на 3-12 см на конец периода. 23 августа на р. Северском Донце возле с. Протопоповка уровень воды снизился на 1 см ниже минимального многолетнего уровня воды за соответствующий месяц, и такая тенденция на 27 августа сохраняется - говорится в сообщении.

Отмечено, что недавние дожди незначительно повлияли на уровень воды на реках Уды и Лопань, но, по состоянию на сейчас, на малых реках области начался медленный спад.

По прогнозу, до 1 сентября на Харьковщине ожидается постепенное повышение температур воздуха и прекращение осадков, что приведет к дальнейшему спаду уровней воды.

В связи с этим региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что низкая водность в течение августа может вызвать осложнения общей водохозяйственной и экологической ситуаций на водных объектах области в начале сентября.

Это может привести к ухудшению качества воды и ограничению объемов разбавления загрязненных сбросных вод - пояснили в центре.

Дополнительно

Метеоролог Наталья Диденко предупредила, что 28 августа почти по всей территории Украины погоду будет определять антициклон Mareike. Ожидается сухая и солнечная погода с постепенным повышением температуры.

Такая погода будет где-то неделю. Только после 4 сентября в большинстве регионов ожидается ослабление жары.