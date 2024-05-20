У районі Білогорівки на Луганщині росіяни зазнали значних втрат - ОВА
Київ • УНН
росіяни зазнали значних втрат - 53 вбитими та пораненими, а також 14 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи 2 танки та 11 бронемашин, під час невдалої спроби прориву під Білогорівкою в Луганській області.
Віфйська рф минулої доби зазнали значних втрат біля Білогорівки Луганської області, у Невському росіяни зруйнували ще два будинки, у школах в окупації дітям розповідають про важливість помирати на війнах. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, пише УНН.
Ворожі обстріли Невського і навколишніх сіл, на жаль, стали регулярністю. Майже щодня ми маємо руйнування житлової забудови. Вчора було влучання у ще два пошкоджених раніше будинки та інші споруди. Є влучання у Макіївці. Також противник відкривав вогонь по Стельмахівці, Куземівці та Новолюбівці,
Деталі
На фронті росіяни сконцентрували атакуючі зусилля біля Стельмахівки на Куп’янському напрямку та поблизу Білогорівки на Сіверському.
У свою чергу, на Лиманському напрямку українські воїни тримали ворога під вогневим контролем, мали успіх на окремих ділянках. Окупанти завдали авіаційних ударів по Серебрянського лісу.
На Сіверському напрямку противник здійснив 23 спроби вклинитися в нашу оборону. Намагався зробити прорив в районі Білогорівки, де атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме: 53 особи вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки. Із них: два танки, 11 бойових броньованих машин та ще один засіб РЕБ.
Доповнення
У навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях ввели предмет "Моральні основи сімейного життя", під час якого дітям розповідають про так звані "російські цінності".
Школярам нав’язують стереотипи щодо важливості чоловікові загинути на війні, а жінці - народити нових солдат. Пропаганда з дитинства, - зазначають в ОВА.
Нагадаємо
У понеділок, 20 травня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Над містом видніється стовп диму.