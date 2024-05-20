У районі Білогорівки на Луганщині росіяни зазнали значних втрат - ОВА

ukenru
16:38 • 43469 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 139108 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 117420 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 121674 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 117892 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 117317 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 110169 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129501 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142514 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143890 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
55 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 107442 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 105585 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 56345 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 63037 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 83771 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 139108 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 319071 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 405175 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 416568 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 328546 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 63037 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 56345 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 82204 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 96898 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 104364 перегляди
Актуальне
У районі Білогорівки на Луганщині росіяни зазнали значних втрат - ОВА

У районі Білогорівки на Луганщині росіяни зазнали значних втрат - ОВА

Київ • УНН

 • 31023 перегляди

росіяни зазнали значних втрат - 53 вбитими та пораненими, а також 14 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи 2 танки та 11 бронемашин, під час невдалої спроби прориву під Білогорівкою в Луганській області.

Віфйська рф минулої доби зазнали значних втрат біля Білогорівки Луганської області, у Невському росіяни зруйнували ще два будинки, у школах в окупації дітям розповідають про важливість помирати на війнах. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, пише УНН.

Ворожі обстріли Невського і навколишніх сіл, на жаль, стали регулярністю. Майже щодня ми маємо руйнування житлової забудови. Вчора було влучання у ще два пошкоджених раніше будинки та інші споруди. Є влучання у Макіївці. Також противник відкривав вогонь по Стельмахівці, Куземівці та Новолюбівці,

- поінформував начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Деталі

На фронті росіяни сконцентрували атакуючі зусилля біля Стельмахівки на Куп’янському напрямку та поблизу Білогорівки на Сіверському.

У свою чергу, на Лиманському напрямку українські воїни тримали ворога під вогневим контролем, мали успіх на окремих ділянках. Окупанти завдали авіаційних ударів по Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку противник здійснив 23 спроби вклинитися в нашу оборону. Намагався зробити прорив в районі Білогорівки, де атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме: 53 особи вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки. Із них: два танки, 11 бойових броньованих машин та ще один засіб РЕБ.

Доповнення

У навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях ввели предмет "Моральні основи сімейного життя", під час якого дітям розповідають про так звані "російські цінності".

Школярам нав’язують стереотипи щодо важливості чоловікові загинути на війні, а жінці - народити нових солдат. Пропаганда з дитинства, - зазначають в ОВА.

Нагадаємо

У понеділок, 20 травня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Над містом видніється стовп диму.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
donetsДонець
luhanskЛуганськ
kupianskКуп'янськ
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36