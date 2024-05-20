В окупованому Луганську пролунав потужний вибух, над містом видніється стовп диму
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Луганську стався потужний вибух, внаслідок якого над містом здійнявся стовп диму.
У понеділок, 20 травня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Над містом видніється стовп диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Очевидці в Луганську повідомляють про сильне задимлення в районі селища Ювілейне.
Кажуть, що перед цим було чути сильний вибух.
У районі селища Ювілейне після вибуху здійнявся дим.
Доповнення
17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки у новоросійську, туапсе в рф та тимчасово окупованому Севастополі у Криму.