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В окупованому Луганську пролунав потужний вибух, над містом видніється стовп диму

В окупованому Луганську пролунав потужний вибух, над містом видніється стовп диму

Київ • УНН

 • 24460 перегляди

У тимчасово окупованому Луганську стався потужний вибух, внаслідок якого над містом здійнявся стовп диму.

У понеділок, 20 травня, потужний вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. Над містом видніється стовп диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН

Деталі 

Очевидці в Луганську повідомляють про сильне задимлення в районі селища Ювілейне.

Кажуть, що перед цим було чути сильний вибух. 

У районі селища Ювілейне після вибуху здійнявся дим. 

Доповнення

17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки у новоросійську, туапсе в рф та тимчасово окупованому Севастополі у Криму. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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