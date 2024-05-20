Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма
Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов
Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов
Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад
Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны
Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси
Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне
Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах
В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием
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В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма
Во временно оккупированном Луганске произошел мощный взрыв, в результате которого над городом поднялся столб дыма.
Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
Из-за дефицита электроэнергии в результате российских атак сегодня с 18:00 до полуночи во всех регионах могут быть введены ограничения для промышленных и бытовых потребителей.
Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов
В первом квартале 2024 года женщины создали рекордные 43 554 новых ФЛП в Украине, что составляет 59% от общего количества новых регистраций.
Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов
10 573 человека эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.
Беспорядки в Новой Каледонии: жандармы разблокировали дорогу из аэропорта, ликвидировав 76 баррикад
Французские силы безопасности расчистили дорогу между аэропортом и Нумеа, столицей Новой Каледонии, убрав 76 баррикад на фоне продолжающихся беспорядков, связанных с изменениями в избирательном законодательстве.
Премьер Эстонии: подготовка НАТО солдат в Украине не приведет к эскалации войны
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что учения солдат НАТО в Украине не приведут к автоматической эскалации войны с россией и не повлекут за собой применение статьи 5 Договора о взаимной обороне НАТО.
Тела погибших найдены после крушения вертолета президента Ирана Раиси
Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана, их тела были найдены и их доставили в Тебриз.
Курс валют на 20 мая: гривна остается почти на том же уровне
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4272 UAH/USD, укрепив гривну на 1 копейку.
Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах
Российские обстрелы в Харьковской области привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению жилых домов и интенсивным боевым столкновениям, во время которых украинские войска успешно отражали атаки противника.
В парламенте Франции призывают отменить запрет Украине ударять по территории рф французским оружием
Французский депутат Жан-Луи Бурланже призвал Париж разрешить Украине нанести удар по территории Фосии французским оружием.