В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма

В понедельник, 20 мая, мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. Над городом виднеется столб дыма. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Очевидцы в Луганске сообщают о сильном задымлении в районе поселка Юбилейный.

Говорят, что перед этим был слышен сильный взрыв.

В районе поселка Юбилейный после взрыва поднялся дым.

Дополнение

17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в новороссийске, туапсе в рф и временно оккупированном Севастополе в Крыму.