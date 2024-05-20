Вифйська рф за прошедшие сутки понесли значительные потери возле Белогоровки Луганской области, в Невском россияне разрушили еще два дома, в школах в оккупации детям рассказывают о важности умирать на войнах. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.

Вражеские обстрелы Невского и окрестных сел, к сожалению, стали регулярностью. Почти каждый день мы имеем разрушения жилой застройки. Вчера было попадание в еще два поврежденных ранее дома и другие сооружения. Есть попадания в Макеевке. Также противник открывал огонь по Стельмаховке, Куземовке и Новолюбовке, - проинформировал начальник областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

На фронте россияне сконцентрировали атакующие усилия возле Стельмаховки на Купянском направлении и вблизи Белогоровки на Северском.

В свою очередь, на Лиманском направлении украинские воины держали врага под огневым контролем, имели успех на отдельных участках. Оккупанты нанесли авиационные удары по Серебрянскому лесу.

На Северском направлении противник совершил 23 попытки вклиниться в нашу оборону. Пытался сделать прорыв в районе Белогоровки, где атаковал 17 раз. Успеха не имел и понес значительные потери, а именно: 53 человека убитыми и ранеными, 14 единиц вооружения и военной техники. Из них: два танка, 11 боевых бронированных машин и еще одно средство РЭБ.

Дополнение

В учебных заведениях на временно оккупированных территориях ввели предмет "Нравственные основы семейной жизни", во время которого детям рассказывают о так называемых "российских ценностях".

Школьникам навязывают стереотипы о важности мужчине погибнуть на войне, а женщине - родить новых солдат. Пропаганда с детства, - отмечают в ОВА.

Напомним,

В понедельник, 20 мая, мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске. Над городом виднеется столб дыма.