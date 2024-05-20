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На Покровському напрямку ворог наразі найактивніший - Генштаб

На Покровському напрямку ворог наразі найактивніший - Генштаб

Київ • УНН

 • 25491 перегляди

Українські війська успішно відбивають російські атаки на багатьох напрямках, при цьому найбільш активно ворог діє наразі на Покровському напрямку.

Українські війська успішно відбивають російські атаки на багатьох напрямках, при цьому найбільш активно ворог діє наразі на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні за 13:30 20 травня, пише УНН.  

Найактивніше на цей час ворог діє на Покровському напрямку. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби не відбувалося боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Російський агресор, як зазначається, продовжує терор цивільного населення на Чернігівщині та Сумщині – обстрілював з артилерії райони населених пуктів Новодмитрівка, Сопич, Попівка, Павлівка, Містки та Єліно.

За напрямками, за даними Генштабу, ситуація наступна:

На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється. Терористи завдали авіаудару по району Липців.

На Куп'янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі задіювали авіацію для ударів по наших позиціях неподалік Іванівки.

Генштаб: на Харківському напрямку тривають два бої - біля Стариці та Вовчанська, ще один - на Куп'янському20.05.24, 14:47 • 16536 переглядiв

На Лиманському напрямку завдано два авіаудари - ворог бив з озброєння вертольотів армійської авіації біля Новолюбівки та скинув чотири керовані авіабомби у район Тернів. Боєзіткнень не було.

На Сіверському напрямку наші воїни відбивають атаку неподалік Білогорівки. Ситуація контрольована. Спроба ворога, за підтримки авіації, просунутись вперед у напрямку Роздолівки зазнала невдачі. Ще одного авіаудару окупанти завдали в районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Окупанти намагалися витіснити наших воїнів з позицій у районах населених пунктів Іванівське, Андріївка, Новий та Кліщіївка. По одному боєзіткненню триває біля Нового та Кліщіївки. Ситуація контрольована.

Знову гаряче на Покровському напрямку – тут уже на цей час зафіксовано 22 атаки. 12 з них тривають. Агресор найбільш активний біля Сокола, Новопокровського та Нетайлового.

На Времівському напрямку противник і надалі здійснює спроби прорвати нашу оборону в районі Старомайорського. Наші воїни успішно відбили три атаки.

На Придніпровському напрямку також відбито три спроби ворога витіснити українських оборонців з Кринок. Втрат наших позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація на цей час без особливих змін, вказали у Генштабі

"Українські захисники дають відсіч російським окупантам, тримаються ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву злочинних планів противника", - повідомили у Генштабі.

Ще плюс 1400 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога20.05.24, 07:50 • 45036 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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