На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  35004 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  101893 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  173763 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  167437 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189601 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162038 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120896 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125312 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135521 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125670 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  353316 просмотра

На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.

Война •   •  9508 просмотра
На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное и улучшается после ранений, полученных во время покушения на него 15 мая, сообщают врачи больницы Рузвельта.

Новости Мира •   •  8123 просмотра
Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем.

Общество •   •  7175 просмотра
На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

Украинские войска ведут интенсивные бои с российскими войсками на Харьковском и Купянском направлениях, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцев и вблизи Ивановки.

Война •   •  9262 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие официальные лица погибли в трагической катастрофе вертолета. Свои соболезнования выразили в частности страны ЕС.

Новости Мира •   •  8073 просмотра
В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

За прошлую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 412 взрывов, 16 авиаударов, повреждение гражданской и критически важной инфраструктуры, ранив 5 мирных жителей и убив 1 человека.

Война •   •  9708 просмотра
Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Александр Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring после победы над Тайсоном Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

спорт •   •  7577 просмотра
Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший

Российские войска обстреляли жилые дома в Степногорске Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

Война •   •  8678 просмотра
Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.

Новости Мира •   •  6796 просмотра
Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

21 мая в Иране похоронят президента Раиси и членов делегации, погибших в авиакатастрофе

Похороны Раиси и лиц, которые его сопровождали, состоятся 21 мая в городе Тебриз.

Новости Мира •   •  7663 просмотра
21 мая в Иране похоронят президента Раиси и членов делегации, погибших в авиакатастрофе