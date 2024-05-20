На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 13:30 20 мая, пишет УНН.

Активнее всего в настоящее время враг действует на Покровском направлении. На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток не происходило боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Российский агрессор, как отмечается, продолжает террор гражданского населения на Черниговщине и Сумщине - обстреливал из артиллерии районы населенных пуктов Новодмитровка, Сопич, Поповка, Павловка, Мостки и Елино.

По направлениям, по данным Генштаба, ситуация следующая:

На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск. Враг получает жесткий отпор. Информация о потерях противника уточняется. Террористы нанесли авиаудар по району Липцы.

На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки. Ситуация контролируемая. Одна попытка оккупантов перед этим уже была отбита. Также захватчики дважды задействовали авиацию для ударов по нашим позициям неподалеку Ивановки.

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

На Лиманском направлении нанесены два авиаудара - враг бил из вооружения вертолетов армейской авиации возле Новолюбовки и сбросил четыре управляемые авиабомбы в район Тернов. Боестолкновений не было.

На Северском направлении наши воины отражают атаку неподалеку Белогоровки. Ситуация контролируется. Попытка врага, при поддержке авиации, продвинуться вперед в направлении Роздоловки потерпела неудачу. Еще один авиаудар оккупанты нанесли в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до шести. Оккупанты пытались вытеснить наших воинов с позиций в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка, Новый и Клищеевка. По одному боестолкновению продолжается возле Нового и Клещеевки. Ситуация контролируемая.

Опять горячо на Покровском направлении - здесь уже в настоящее время зафиксировано 22 атаки. 12 из них продолжаются. Агрессор наиболее активен возле Сокола, Новопокровского и Нетайлово.

На Времовском направлении противник и в дальнейшем осуществляет попытки прорвать нашу оборону в районе Старомайорского. Наши воины успешно отбили три атаки.

На Приднепровском направлении также отражены три попытки врага вытеснить украинских защитников из Крынок. Потерь наших позиций не допущено.

На других направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений, указали в Генштабе

"Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держатся врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника", - сообщили в Генштабе.

Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага