Еще плюс 1400 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Красный Полумесяц Ирана объявил о гибели президента и главы МИД республики

Председатель Иранского общества Красного Полумесяца объявил, что спасатели не нашли ни одного живого после того, как обнаружили местонахождение разбитого вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Раиси, министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан и другие официальные лица.