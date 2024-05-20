Ще плюс 1400 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 493 690 осіб особового складу і 7590 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 493 690 осіб, 7590 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 493 690 (+1400) осіб,
- танків ‒ 7590 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,
- артилерійських систем – 12737 (+50) од,
- РСЗВ – 1076 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 807 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),
- крилаті ракети ‒ 2205 (+1),
- кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).
Інтенсивні бої точаться на двох напрямках фронту – Генштаб19.05.24, 23:16 • 30384 перегляди