128 бойових зіткнень за добу: У Генштабі ЗСУ розповіли, де найгарячіше

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 серпня, 13:49 • 11853 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 22537 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 30214 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 28611 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 37845 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 72877 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 61449 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33349 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56345 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35383 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
81%
748мм
Популярнi новини
Надзвичайна ситуація в Єревані: російський винищувач врізався у міську інфраструктуру24 серпня, 13:30 • 16389 перегляди
Венс: росія відмовилася від спроби створити маріонетковий уряд у Києві24 серпня, 14:46 • 5366 перегляди
Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений15:28 • 6998 перегляди
Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон15:44 • 8638 перегляди
"Використав національне свято": Сіярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині в День Незалежності18:31 • 9306 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 37845 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 72876 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 43552 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 57146 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 44123 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 43667 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 29166 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 30063 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 32769 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 38863 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Facebook
Instagram

128 бойових зіткнень за добу: У Генштабі ЗСУ розповіли, де найгарячіше

Київ • УНН

 • 12 перегляди

24 серпня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. російські війська завдали 1 ракетний та 52 авіаційні удари, застосували 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів.

128 бойових зіткнень за добу: У Генштабі ЗСУ розповіли, де найгарячіше

24 серпня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосували одну ракету й скинули 76 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили п’ять атак противника. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіабомб, та здійснив 136 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського – усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак на позиції наших оборонців поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Дотепер точаться два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка. Досі не вщухають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих штурмів у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Незавершеним лишається одне бойове зіткнення.

путін: росія робить все для припинення війни в Україні23.08.25, 02:58 • 5326 переглядiв

Чотири атаки ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля ворога зосереджено в районах Щербинівки та Русиного Яру.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 143 окупанти, з яких 99 – безповоротно. Крім того, знищено два склади паливно-мастильних матеріалів, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один ворожий автомобіль

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 21 ворожий штурм поблизу населених пунктів Зелене Поле, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха. Ще шість бойових зіткнень тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Білогір’я, Наддніпрянське, Львове.

"На інших напрямках суттєвих змін ситуації не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 23 серпня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 40 артсистем.

Зеленський відкинув ідею "обміну територіями": "Це наша земля, і ми не визнаємо окупацію"21.08.25, 11:21 • 4168 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вовчанськ
Курськ
Покровськ
Курська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Сіверський Донець
Лиман (місто)
Збройні сили України
Білогір'я
Гуляйполе
Торецьк
Часів Яр
Краматорськ
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ