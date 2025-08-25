128 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ рассказали, где горячее всего

$41.220.00
ukenru
24 августа, 13:49 • 11841 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 22510 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 30197 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 28598 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 37827 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 72862 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 61443 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33348 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56344 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35382 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 37821 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 72857 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 43539 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 57133 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 44111 просмотра
128 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ рассказали, где горячее всего

Киев • УНН

 • 0 просмотра

24 августа на фронте произошло 128 боевых столкновений. российские войска нанесли 1 ракетный и 52 авиационных удара, применили 1789 дронов-камикадзе и совершили 2978 обстрелов.

128 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ рассказали, где горячее всего

24 августа на фронте произошло 128 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 76 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1789 дронов-камикадзе и совершили 2978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили пять атак противника. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 20 управляемых авиабомб, и совершил 136 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского – все вражеские атаки были отбиты.

На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших защитников вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка. До сих пор не утихают шесть боевых столкновений.

На Северском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска. Незавершенным остается одно боевое столкновение.

путин: россия делает все для прекращения войны в Украине23.08.25, 02:58 • 5326 просмотров

Четыре атаки врага были отбиты на Краматорском направлении – в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия врага сосредоточены в районах Щербиновки и Русиного Яра.

С начала суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверово и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Сейчас продолжаются два боевых столкновения

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 143 оккупанта, из которых 99 – безвозвратно. Кроме того, уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 вражеский штурм вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское, Львово.

"На других направлениях существенных изменений ситуации не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 23 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 40 артсистем.

Зеленский отверг идею «обмена территориями»: «Это наша земля, и мы не признаем оккупацию»21.08.25, 11:21 • 4167 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Волчанск
Курск
Покровск
Курская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Донец
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Bilohiria
Гуляйполе
Торецк
Часов Яр
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
Купянск