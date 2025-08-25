128 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ рассказали, где горячее всего

24 августа на фронте произошло 128 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 76 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1789 дронов-камикадзе и совершили 2978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили пять атак противника. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 20 управляемых авиабомб, и совершил 136 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского – все вражеские атаки были отбиты.

На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших защитников вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка. До сих пор не утихают шесть боевых столкновений.

На Северском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска. Незавершенным остается одно боевое столкновение.

путин: россия делает все для прекращения войны в Украине

Четыре атаки врага были отбиты на Краматорском направлении – в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия врага сосредоточены в районах Щербиновки и Русиного Яра.

С начала суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверово и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Сейчас продолжаются два боевых столкновения

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 143 оккупанта, из которых 99 – безвозвратно. Кроме того, уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 вражеский штурм вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское, Львово.

"На других направлениях существенных изменений ситуации не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 23 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 40 артсистем.

Зеленский отверг идею «обмена территориями»: «Это наша земля, и мы не признаем оккупацию»