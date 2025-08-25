128 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ рассказали, где горячее всего
Киев • УНН
24 августа на фронте произошло 128 боевых столкновений. российские войска нанесли 1 ракетный и 52 авиационных удара, применили 1789 дронов-камикадзе и совершили 2978 обстрелов.
24 августа на фронте произошло 128 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается, что российские захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 76 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1789 дронов-камикадзе и совершили 2978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили пять атак противника. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 20 управляемых авиабомб, и совершил 136 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского – все вражеские атаки были отбиты.
На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших защитников вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка. До сих пор не утихают шесть боевых столкновений.
На Северском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска. Незавершенным остается одно боевое столкновение.
путин: россия делает все для прекращения войны в Украине23.08.25, 02:58 • 5326 просмотров
Четыре атаки врага были отбиты на Краматорском направлении – в районах Майского и Часового Яра.
На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия врага сосредоточены в районах Щербиновки и Русиного Яра.
С начала суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверово и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск. Сейчас продолжаются два боевых столкновения
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 143 оккупанта, из которых 99 – безвозвратно. Кроме того, уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 вражеский штурм вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий противника не зафиксировано. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье, Надднепрянское, Львово.
"На других направлениях существенных изменений ситуации не произошло", - добавили в Генштабе.
Напомним
За сутки 23 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 40 артсистем.
Зеленский отверг идею «обмена территориями»: «Это наша земля, и мы не признаем оккупацию»21.08.25, 11:21 • 4167 просмотров