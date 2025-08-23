путин: россия делает все для прекращения войны в Украине

российский диктатор владимир путин заявил, что россия делает все для прекращения войны, которая, по его словам, начата в 2014 году «против населения Донбасса». Он также отметил, что «у россии нет недружественных стран, есть недружественные элиты» и выразил надежду на восстановление отношений с США с приходом Трампа.