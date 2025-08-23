путин: россия делает все для прекращения войны в Украине
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин заявил, что россия делает все для прекращения войны, которая, по его словам, начата в 2014 году «против населения Донбасса». Он также отметил, что «у россии нет недружественных стран, есть недружественные элиты» и выразил надежду на восстановление отношений с США с приходом Трампа.
Россия делает все для того, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По его словам, война была начата в 2014 году "против населения Донбасса".
На Западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса
Он также отметил, что "у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в государствах". В этом контексте он заявил, что отношения России и США "находятся на низком уровне, но с приходом Трампа свет в конце тоннеля замаячил", а "лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений с США".
Кроме того, по словам диктатора, для России важнейшим является свой суверенитет, ведь потеря суверенитета будет означать прекращение существования России, при этом "Европа сегодня лишена своего суверенитета".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, но, по его словам, многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет.
