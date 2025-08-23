путин: россия делает все для прекращения войны в Украине

$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 14934 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 16410 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 13982 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 15908 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 17273 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11990 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 19737 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19489 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13361 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14247 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Politico показало кадры запуска украинской ракеты "Фламинго"Video22 августа, 14:06 • 3314 просмотра
российского политолога маркова признали "иноагентом": что стало причинойPhoto22 августа, 14:59 • 3410 просмотра
Трамп оценил шансы на сотрудничество Зеленского и путина22 августа, 15:30 • 4236 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 12847 просмотра
Трамп считает, что Украине придется согласиться на сделку преимущественно на условиях россии, чтобы остановить войну - Politico22 августа, 16:18 • 3624 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 12867 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 14934 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 15908 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 17273 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 19737 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Краматорск
Канада
Донецкая область
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 13982 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 11508 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 14045 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 17198 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 25069 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Футбол
КАБ-500
КАБ-250
Лекарственные средства

путин: россия делает все для прекращения войны в Украине

Киев • УНН

 • 34 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил, что россия делает все для прекращения войны, которая, по его словам, начата в 2014 году «против населения Донбасса». Он также отметил, что «у россии нет недружественных стран, есть недружественные элиты» и выразил надежду на восстановление отношений с США с приходом Трампа.

путин: россия делает все для прекращения войны в Украине

Россия делает все для того, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По его словам, война была начата в 2014 году "против населения Донбасса".

На Западе работает пропаганда, там говорят, что Россия начала войну, забывая, что война началась еще в 2014 году против населения Донбасса

- сказал Путин.

Он также отметил, что "у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в государствах". В этом контексте он заявил, что отношения России и США "находятся на низком уровне, но с приходом Трампа свет в конце тоннеля замаячил", а "лидерские качества Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений с США".

Кроме того, по словам диктатора, для России важнейшим является свой суверенитет, ведь потеря суверенитета будет означать прекращение существования России, при этом "Европа сегодня лишена своего суверенитета".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, но, по его словам, многие считают, что из этой встречи ничего не выйдет.

Каллас заявила, что уступки путину – это ловушка, которая вознаградит агрессора22.08.25, 15:55 • 2386 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европа
Украина