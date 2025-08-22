$41.220.16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNN
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Каллас заявила, что уступки путину – это ловушка, которая вознаградит агрессора

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что требования кремля являются ловушкой, которая вознаградит агрессора. Она подчеркнула, что уступки россии не приведут к миру, а лишь укрепят ее безнаказанность.

Каллас заявила, что уступки путину – это ловушка, которая вознаградит агрессора

ЕС предостерегает от идеи мирного соглашения ценой территориальных потерь Украины. Глава внешней политики Евросоюза Кая Каллас заявила, что требования кремля являются хорошо продуманной "ловушкой", которая позволит россии закрепить достигнутые силой завоевания и ослабить международную поддержку Киева.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, пишет УНН.

Детали

Мир в обмен на территорию – такая формула, которую россия пытается навязать миру, на самом деле является ничем иным, как опасной ловушкой. Об этом заявила руководитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас.

По ее словам, кремль сознательно создает дискуссию вокруг того, какие уступки якобы должна сделать Украина, тогда как об ответственности россии почти не идет речь.

Мы слышим, что Украина должна отказаться от чего-то, но почему-то забываем: именно россия начала эту войну, именно она жестоко атакует другую страну и продолжает убивать людей

– подчеркнула Каллас.

Она предостерегла, что соглашаясь на условия путина, Запад фактически будет вознаграждать агрессора и создаст опасный прецедент, когда сила и террор становятся инструментами пересмотра границ в Европе.

Каллас подчеркнула, что удовлетворение требований москвы не приведет к настоящему миру, а лишь укрепит ее убеждение в безнаказанности.

Разговоры об уступках – именно та ловушка, в которую россия стремится втянуть нас всех

– подытожила европейская дипломатка.

Напомним

Высокий представитель ЕС Кая Каллас считает, что россия не должна иметь права голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины. Она призвала усилить пошлины и санкции против россии, поскольку путин "играет в игры".

Степан Гафтко

