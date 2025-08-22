Каллас заявила, что уступки путину – это ловушка, которая вознаградит агрессора

ЕС предостерегает от идеи мирного соглашения ценой территориальных потерь Украины. Глава внешней политики Евросоюза Кая Каллас заявила, что требования кремля являются хорошо продуманной "ловушкой", которая позволит россии закрепить достигнутые силой завоевания и ослабить международную поддержку Киева.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, пишет УНН.

Детали

Мир в обмен на территорию – такая формула, которую россия пытается навязать миру, на самом деле является ничем иным, как опасной ловушкой. Об этом заявила руководитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас.

По ее словам, кремль сознательно создает дискуссию вокруг того, какие уступки якобы должна сделать Украина, тогда как об ответственности россии почти не идет речь.

Мы слышим, что Украина должна отказаться от чего-то, но почему-то забываем: именно россия начала эту войну, именно она жестоко атакует другую страну и продолжает убивать людей – подчеркнула Каллас.

Она предостерегла, что соглашаясь на условия путина, Запад фактически будет вознаграждать агрессора и создаст опасный прецедент, когда сила и террор становятся инструментами пересмотра границ в Европе.

Каллас подчеркнула, что удовлетворение требований москвы не приведет к настоящему миру, а лишь укрепит ее убеждение в безнаказанности.

Разговоры об уступках – именно та ловушка, в которую россия стремится втянуть нас всех – подытожила европейская дипломатка.

Напомним

Высокий представитель ЕС Кая Каллас считает, что россия не должна иметь права голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины. Она призвала усилить пошлины и санкции против россии, поскольку путин "играет в игры".