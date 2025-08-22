$41.220.16
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 9144 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 11811 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
09:34 • 9972 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11481 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10392 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12921 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22185 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 44244 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37760 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Каллас заявила, що поступки путіну – це пастка, яка винагородить агресора

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що вимоги кремля є пасткою, яка винагородить агресора. Вона підкреслила, що поступки росії не призведуть до миру, а лише зміцнять її безкарність.

Каллас заявила, що поступки путіну – це пастка, яка винагородить агресора

ЄС застерігає від ідеї мирної угоди ціною територіальних втрат України. Глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас заявила, що вимоги кремля є добре продуманою "пасткою", яка дозволить росії закріпити досягнуті силою здобутки та послабити міжнародну підтримку Києва.

Про це повідомляє Ассошіейтед Прес, пише УНН.

Деталі

Мир в обмін на територію – така формула, яку росія намагається нав’язати світу, насправді є нічим іншим, як небезпечною пасткою. Про це заявила керівниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас.

За її словами, кремль свідомо створює дискусію навколо того, які поступки нібито має зробити Україна, тоді як про відповідальність росії майже не йдеться.

Ми чуємо, що Україна має відмовитися від чогось, але чомусь забуваємо: саме росія почала цю війну, саме вона брутально атакує іншу країну й продовжує вбивати людей

– наголосила Каллас.

Вона застерегла, що погоджуючись на умови путіна, Захід фактично винагороджуватиме агресора та створить небезпечний прецедент, коли сила й терор стають інструментами перегляду кордонів у Європі.

Каллас підкреслила, що задоволення вимог москви не призведе до справжнього миру, а лише зміцнить її переконання у безкарності.

Розмови про поступки – саме та пастка, в яку росія прагне втягнути нас усіх

– підсумувала європейська дипломатка.

Нагадаємо

Високий представник ЄС Кая Каллас вважає, що росія не повинна мати права голосу в питаннях гарантій безпеки для України. Вона закликала посилити мита та санкції проти росії, оскільки путін "грає в ігри".

Степан Гафтко

