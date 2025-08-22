Каллас заявила, що поступки путіну – це пастка, яка винагородить агресора

ЄС застерігає від ідеї мирної угоди ціною територіальних втрат України. Глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас заявила, що вимоги кремля є добре продуманою "пасткою", яка дозволить росії закріпити досягнуті силою здобутки та послабити міжнародну підтримку Києва.

Про це повідомляє Ассошіейтед Прес, пише УНН.

Деталі

Мир в обмін на територію – така формула, яку росія намагається нав’язати світу, насправді є нічим іншим, як небезпечною пасткою. Про це заявила керівниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас.

За її словами, кремль свідомо створює дискусію навколо того, які поступки нібито має зробити Україна, тоді як про відповідальність росії майже не йдеться.

Ми чуємо, що Україна має відмовитися від чогось, але чомусь забуваємо: саме росія почала цю війну, саме вона брутально атакує іншу країну й продовжує вбивати людей – наголосила Каллас.

Вона застерегла, що погоджуючись на умови путіна, Захід фактично винагороджуватиме агресора та створить небезпечний прецедент, коли сила й терор стають інструментами перегляду кордонів у Європі.

Каллас підкреслила, що задоволення вимог москви не призведе до справжнього миру, а лише зміцнить її переконання у безкарності.

Розмови про поступки – саме та пастка, в яку росія прагне втягнути нас усіх – підсумувала європейська дипломатка.

Нагадаємо

Високий представник ЄС Кая Каллас вважає, що росія не повинна мати права голосу в питаннях гарантій безпеки для України. Вона закликала посилити мита та санкції проти росії, оскільки путін "грає в ігри".