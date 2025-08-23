путін: росія робить все припинення війни в Україні
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін заявив, що росія робить все для припинення війни, яку, за його словами, розпочато 2014 року "проти населення Донбасу". Він також зазначив, що "у росії немає недружніх країн, є недружні еліти" та висловив надію на відновлення відносин зі США з приходом Трампа.
Деталі
За його словами, війну було розпочато 2014 року "проти населення Донбасу".
На Заході працює пропаганда, там кажуть, що росія розпочала війну, забуваючи, що війна почалася ще у 2014 році проти населення Донбасу
Він також зазначив, що "у росії немає недружніх країн, є недружні еліти в державах". В цьому контексті він заявив, що відносини росії та США "перебувають на низькому рівні, але з приходом Трампа світло в кінці тунелю замайорило", а "лідерські якості Трампа є гарною запорукою для відновлення відносин із США".
Крім того, за словами диктатора, для росії найважливішим є свій суверенітет, адже втрата суверенітету означатиме припинення існування росії, при цьому "Європа сьогодні позбавлена свого суверенітету".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести тристоронню зустріч із російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленський, але, за його словами, багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде.
