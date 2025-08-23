$41.220.16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 14901 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 16361 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 13952 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 15874 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 17251 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11980 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 19719 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19482 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13357 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14241 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Публікації
Ексклюзиви
путін: росія робить все припинення війни в Україні

Київ • УНН

 14 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив, що росія робить все для припинення війни, яку, за його словами, розпочато 2014 року "проти населення Донбасу". Він також зазначив, що "у росії немає недружніх країн, є недружні еліти" та висловив надію на відновлення відносин зі США з приходом Трампа.

путін: росія робить все припинення війни в Україні

росія робить все для того, щоб припинити війну в Україні. Про це заявив російський диктатор володимир путін, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За його словами, війну було розпочато 2014 року "проти населення Донбасу".

На Заході працює пропаганда, там кажуть, що росія розпочала війну, забуваючи, що війна почалася ще у 2014 році проти населення Донбасу

- сказав путін.

Він також зазначив, що "у росії немає недружніх країн, є недружні еліти в державах". В цьому контексті він заявив, що відносини росії та США "перебувають на низькому рівні, але з приходом Трампа світло в кінці тунелю замайорило", а "лідерські якості Трампа є гарною запорукою для відновлення відносин із США".

Крім того, за словами диктатора, для росії найважливішим є свій суверенітет, адже втрата суверенітету означатиме припинення існування росії, при цьому "Європа сьогодні позбавлена ​​свого суверенітету".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести тристоронню зустріч із російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленський, але, за його словами, багато хто вважає, що з цієї зустрічі нічого не вийде.

Каллас заявила, що поступки путіну – це пастка, яка винагородить агресора22.08.25, 15:55 • 2386 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європа
Україна