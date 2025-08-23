путін: росія робить все припинення війни в Україні

російський диктатор володимир путін заявив, що росія робить все для припинення війни, яку, за його словами, розпочато 2014 року "проти населення Донбасу". Він також зазначив, що "у росії немає недружніх країн, є недружні еліти" та висловив надію на відновлення відносин зі США з приходом Трампа.