День Прапора України на фронті: російські війська втратили понад 900 солдатів та 40 артсистем
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російських військ 23 серпня. Загинуло 910 солдатів та знищено 40 артилерійських систем.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1075160 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11129 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23167 (+3)
- артилерійських систем ‒ 31898 (+40)
- РСЗВ ‒ 1472 (0)
- засоби ППО ‒ 1211 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53056 (+121)
- крилаті ракети ‒ 3598 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59593 (+81)
- спеціальна техніка ‒ 3944 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.
