Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
День Прапора України на фронті: російські війська втратили понад 900 солдатів та 40 артсистем

Київ

 • 106 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про значні втрати російських військ 23 серпня. Загинуло 910 солдатів та знищено 40 артилерійських систем.

День Прапора України на фронті: російські війська втратили понад 900 солдатів та 40 артсистем

За добу 23 серпня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 40 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1075160 (+910) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11129 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23167 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 31898 (+40)
          • РСЗВ ‒ 1472 (0)
            • засоби ППО ‒ 1211 (+1)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 53056 (+121)
                    • крилаті ракети ‒ 3598 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 59593 (+81)
                            • спеціальна техніка ‒ 3944 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними DeepState, за останні 1010 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну окуповано лише 0,97% української території.

                              Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23.08.25, 09:14

                              Вадим Хлюдзинський

