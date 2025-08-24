День флага Украины на фронте: российские войска потеряли более 900 солдат и 40 артсистем
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях российских войск 23 августа. Погибло 910 солдат и уничтожено 40 артиллерийских систем.
За сутки 23 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 40 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1075160 (+910) человек ликвидировано
- танков ‒ 11129 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23167 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 31898 (+40)
- РСЗО ‒ 1472 (0)
- средства ПВО ‒ 1211 (+1)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53056 (+121)
- крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59593 (+81)
- специальная техника ‒ 3944 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения россии в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.
