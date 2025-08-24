$41.220.00
День флага Украины на фронте: российские войска потеряли более 900 солдат и 40 артсистем

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях российских войск 23 августа. Погибло 910 солдат и уничтожено 40 артиллерийских систем.

День флага Украины на фронте: российские войска потеряли более 900 солдат и 40 артсистем

За сутки 23 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 40 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1075160 (+910) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11129 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23167 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 31898 (+40)
          • РСЗО ‒ 1472 (0)
            • средства ПВО ‒ 1211 (+1)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 53056 (+121)
                    • крылатые ракеты ‒ 3598 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 59593 (+81)
                            • специальная техника ‒ 3944 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным DeepState, за последние 1010 дней полномасштабного вторжения россии в Украину оккупировано лишь 0,97% украинской территории.

