Ексклюзив
15:16 • 11308 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 11983 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 10775 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 12358 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 14159 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11208 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17826 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18794 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12962 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13847 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
На фронті відбулося 107 боєзіткнень: найбільше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 50 перегляди

22 серпня відбулося 107 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 52 авіаційні удари, застосував 1419 дронів-камікадзе. ЗСУ відбили численні атаки, ліквідувавши 53 окупанти на Покровському напрямку.

На фронті відбулося 107 боєзіткнень: найбільше на Покровському напрямку - Генштаб

Станом на 22:00 22 серпня відбулося 107 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 79 КАБ. Крім того, застосував 1419 дронів-камікадзе, здійснив 3033 обстріли населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення досі триває. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши 20 керованих авіабомб, та здійснив 221 обстріл, два із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Амбарне та у бік Колодязного, українськими підрозділами відбито три атаки, один бій наразі триває.

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, бойові зіткнення в деяких локаціях досі не припиняються.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Білої Гори та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне. Три бойових зіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 53 окупанти та поранили 41. Уражено дві артилерійські системи, 14 БпЛА, п’ять автомобілів, склад військово-технічного майна та п’ять укриттів для особового складу противника

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Воскресенка, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка, на разі триває бій.

На Гуляйпільському напрямку на даний час ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районі Кам’янського загарбники один раз намагались йти вперед на позиції наших військ, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку чотири спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у Севастополі22.08.25, 13:52 • 4962 перегляди

Ольга Розгон

