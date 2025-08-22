На фронте произошло 107 боестолкновений: больше всего на Покровском направлении - Генштаб

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
15:16 • 11958 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 12639 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 11244 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 12895 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 14613 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11332 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 18128 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18943 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13033 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13911 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.7м/с
90%
741мм
Популярные новости
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 16345 просмотра
Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в СевастополеPhoto22 августа, 10:52 • 5532 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 12369 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 8900 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 10107 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 10122 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 11959 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 12895 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 14613 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 18128 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 11244 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 8930 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 12385 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 16360 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 24472 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Нефть
Крылатая ракета
Футбол

На фронте произошло 107 боестолкновений: больше всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 560 просмотра

22 августа произошло 107 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 52 авиационных удара, применил 1419 дронов-камикадзе. ВСУ отбили многочисленные атаки, ликвидировав 53 оккупанта на Покровском направлении.

На фронте произошло 107 боестолкновений: больше всего на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 22:00 22 августа произошло 107 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 79 КАБ. Кроме того, применил 1419 дронов-камикадзе, совершил 3033 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 20 управляемых авиабомб, и совершил 221 обстрел, два из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе населенного пункта Амбарное и в сторону Колодязного, украинскими подразделениями отбито три атаки, один бой сейчас продолжается.

Шесть атак отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Мирного, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в сторону Серебрянки, боевые столкновения в некоторых локациях до сих пор не прекращаются.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Григорьевки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Степановки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмовые действия противника.

На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверово, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 оккупанта и ранили 41. Поражены две артиллерийские системы, 14 БпЛА, пять автомобилей, склад военно-технического имущества и пять укрытий для личного состава противника

- добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Шевченко, Воскресенка, Ольговское, Запорожское и Темировка, в настоящее время продолжается бой.

На Гуляйпольском направлении в настоящее время враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении в районе Каменского захватчики один раз пытались идти вперед на позиции наших войск, получили отпор.

На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в Севастополе22.08.25, 13:52 • 5550 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
БМ-21 «Град»
КАБ-500
КАБ-250
Курск
БМ-27 "Ураган"
Покровск
Курская область
Многоствольная ракетная установка
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
BM-30 Smerch
Днепр
Донец
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Шахед 131
Шахед-136
Каменское
Гуляйполе
Торецк
Украина
Краматорск
M142 HIMARS
Беспилотный летательный аппарат
Запорожье
Купянск