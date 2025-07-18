На Харківщині ліквідовують забруднення довкілля нафтопродуктами після атаки БПЛА загарбників

Зафіксовано зону потенційного впливу забруднення, у зв'язку з чим профільні служби проводять моніторинг стану питної води. Підтримується контакт з мешканцями домоволодінь з метою координації та інформування у разі погіршення стану питної води.

Повідомляє УНН із посиланням на Держпродспоживслужбу в Харківській області.

Деталі

У рамках ліквідації наслідків забруднення довкілля нафтопродуктами у Чугуєві, Харківської області, що сталися після влучання російських дронів на територію нафтобази ТОВ "777ГОЛД", спеціалісти відділу державного нагляду провели комплекс мір, пов'язаних із запобіганням небезпечних наслідків.

Наразі проведено комісійну перевірку прилеглої території до ТОВ "777ГОЛД". Під час заходу комісійно були визначені об’єкти довкілля, на яких необхідно провести лабораторно-інструментальні дослідження. На вміст нафтопродуктів перевірено наступне:

відбір грунту і річкової води (р. Сіверський Донець);

атмосферного повітря (поблизу найближчої житлової забудови);

найближчого каптажу джерела громадського користування;

питної води із централізованої мережі та із індивідуального джерела

Також проведений огляд р. Сіверський Донець, яка протікає поблизу ймовірного місця забруднення.

На поверхні річки та на прибережних смугах залишків нафтопродуктів не виявлено

Спеціалістами Чугуївського районного управління сумісно з представниками Чугуївської міської ради проведено моніторинг стану забезпечення якісною питною водою мешканців приватних домоволодінь, які потрапляють в зону потенційного впливу забруднення,

Зі слів мешканців приватних домоволодінь у воді централізованих та індивідуальних джерел водопостачання сторонні запахи, залишки нафтопродуктів відсутні - інформує Держпродспоживслужба.

З мешканцями домоволодінь проведено індивідуальні бесіди з приводу вживання безпечної та якісної води. У разі погіршення стану питної води - попереджено про необхідність звернення до органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо

Вранці 18 липня, армія рф місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу зафіксовано є постраждалі, зафіксовані пошкодження, зокрема медичного та освітнього закладів.