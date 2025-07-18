На Харьковщине ликвидируют загрязнение окружающей среды нефтепродуктами после атаки БПЛА захватчиков

Зафиксирована зона потенциального воздействия загрязнения, в связи с чем профильные службы проводят мониторинг состояния питьевой воды. Поддерживается контакт с жителями домовладений с целью координации и информирования в случае ухудшения состояния питьевой воды.

Сообщает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу в Харьковской области.

Детали

В рамках ликвидации последствий загрязнения окружающей среды нефтепродуктами в Чугуеве, Харьковской области, произошедших после попадания российских дронов на территорию нефтебазы ООО "777ГОЛД", специалисты отдела государственного надзора провели комплекс мер, связанных с предотвращением опасных последствий.

В настоящее время проведена комиссионная проверка прилегающей территории к ООО "777ГОЛД". Во время мероприятия комиссионно были определены объекты окружающей среды, на которых необходимо провести лабораторно-инструментальные исследования. На содержание нефтепродуктов проверено следующее:

отбор почвы и речной воды (р. Северский Донец);

атмосферного воздуха (вблизи ближайшей жилой застройки);

ближайшего каптажа источника общественного пользования;

питьевой воды из централизованной сети и из индивидуального источника

Также проведен осмотр р. Северский Донец, которая протекает вблизи предполагаемого места загрязнения.

На поверхности реки и на прибрежных полосах остатков нефтепродуктов не обнаружено

Специалистами Чугуевского районного управления совместно с представителями Чугуевского городского совета проведен мониторинг состояния обеспечения качественной питьевой водой жителей частных домовладений, попадающих в зону потенциального воздействия загрязнения,

По словам жителей частных домовладений в воде централизованных и индивидуальных источников водоснабжения посторонние запахи, остатки нефтепродуктов отсутствуют - информирует Госпродпотребслужба.

С жителями домовладений проведены индивидуальные беседы по поводу употребления безопасной и качественной воды. В случае ухудшения состояния питьевой воды - предупреждено о необходимости обращения в органы местного самоуправления.

Напомним

Утром 18 июля, армия рф город Чугуев Харьковской области. В результате обстрела зафиксированы пострадавшие, зафиксированы повреждения, в частности медицинского и образовательного учреждений.