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Десятки дронов, около 10 мощных взрывов и исчез свет — «АТЕШ» сообщает о громкой ночи в Донецке

Киев • УНН

 • 1946 просмотра

В Донецке ночью сообщали о десятках дронов, работе ПВО и около 10 взрывах. После атаки город остался без электричества.

Десятки дронов, около 10 мощных взрывов и исчез свет — «АТЕШ» сообщает о громкой ночи в Донецке
Фото иллюстративное

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 3 октября прогремела серия мощных взрывов, в разных районах города сообщали о работе российской ПВО, а после этого исчезло электроснабжение. Над городом могли пролететь десятки беспилотников, сообщает партизанское движение «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По информации агентов движения, взрывы были слышны сразу в нескольких районах Донецка — Киевском, Ленинском, Ворошиловском и Калининском. «АТЕШ» сообщал о работе ПВО и стрельбе в небе.

По состоянию примерно на 1:00 партизаны насчитали около 10 мощных взрывов. Также сообщалось об интенсивной стрельбе из пулемётов.

Над Донецком сообщали о десятках дронов

По данным «АТЕШ», около 00:25 в Куйбышевском районе города неопознанный объект пролетел на очень низкой высоте. Позже агенты движения заявили, что над Донецком пролетели десятки беспилотников.

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Громко этой ночью было и в соседней временно оккупированной Макеевке. Там также сообщали о появлении дронов и стрельбе.

После серии взрывов в Донецке, по информации «АТЕШ», исчез свет. Информации о конкретных поражённых объектах и последствиях атаки пока нет.

Кроме того, в течение вечера 2 октября агенты «АТЕШ» сообщали о сильном взрыве в краснодаре, а около 23:30 — о взрывах, стрельбе и работе российской авиации в районе сочи.

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Степан Гафтко

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